Aos 70 anos, Bruna Lombardi é flagrada pelo marido em clique raro de biquíni: "Intimidade"

Bruna Lombardi é flagrada por Carlos Alberto Riccielli em clique íntimo; veja

Aos 70 anos, a atriz Bruna Lombardi deixou os fãs perplexos neste domingo, 5, ao publicar um clique raríssimo em que surge usando um biquíni verde-água.

Ela foi clicada pelo maridão, Carlos Alberto Riccielli. Na legenda, a musa exaltou a boa relação entre os dois e o fato de ambos serem muito próximos.

"Adoro intimidade, acho uma delícia esses momentos em que o Ri me flagra e eu faço pose. Tem amor e humor. Somos seres complexos, corpo, espírito e seus mistérios. A vida é uma oportunidade de descobrir e revelar o que somos, pensamos e sentimos para alguém que a gente ama e confia", disse ela.

E não parou por aí: a musa ainda disse que nem todo mundo consegue construir esse tipo de relação. "A intimidade é feita de confidências e cumplicidade. Um domingo feliz, amadas", disparou ela.

Veja:

Dicas de beleza

Recentemente, Bruna Lombardi refletiu sobre a beleza. "Sempre me perguntaram muito sobre esse tema, mas nunca quis fazer dele algo superficial ou leviano. Temos que entender a beleza da diversidade, porque todos têm a sua. Não dá para se encaixar em um único padrão, não dá para tentar ser aquilo que não somos, porque não há beleza que se sustente assim. Se você coloca todas as suas fichas na beleza, vai dançar rápido, assim que chegarem as primeiras rugas. É preciso distribuir suas fichas em tudo aquilo que te traga felicidade e bem-estar", declarou em entrevista na revista CARAS.