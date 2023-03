Andressa Urach revela noite quente com Cristiano Ronaldo: 'Fiquei com raiva'

Andressa Urach relembra sua reação após affair com o jogador de futebol Cristiano Ronaldo: 'Me senti super culpada'

A modelo Andressa Urach relembrou que já viveu uma noite quente com o jogador de futebol Cristiano Ronaldo. Em entrevistano podcast Inteligência Ltda, ela contou que o affair aconteceu uma única vez durante uma viagem e que se arrependeu de ter falado publicamente sobre o encontro.

Ela disse que o encontro aconteceu após eles serem apresentados por um amigo brasileiro e que ela falou sobre o affair quando ele recusou tirar uma foto com ela. “Eu quase não falei sobre isso, não gosto. Tadinho, na época ele tinha uma noiva e estraguei o relacionamento dele. Depois me senti super culpada e pedi perdão no meu livro. Ele nega, mas sabe que aconteceu. Fiquei com raiva. Eu era muito barraqueira. Na verdade, eu só queria uma foto com ele porque eu era fã”, contou.

Então, ela ainda contou como foi o encontro. "Fiquei com um jogador de futebol brasileiro que também era casado, agora ele largou a esposa para ficar com outra. Esse jogador pagou para que eu fosse para a Rússia. Muitos jogadores pagam garotas de programa para fazer festinha. Ali eu saí com ele e mais alguns jogadores de lá, e um deles conhecia o Cristiano. Eu disse 'Cristiano é meu sonho de consumo', e ele passou meu telefone... Ele que me procurou. A gente agendou naquele hotel maravilhoso, ficou, e eu só queria uma foto com ele. Fiquei com raiva porque ele ficou comigo e não tirou a selfie, então larguei tudo na imprensa", relembrou.

Andressa Urach vive novo affair

Há poucos dias, a musa Andressa Urach contou que está apaixonada por um argentino, chamado Adonai, e que eles ainda não estão namorado, apenas se conhecendo.

Em um vídeo em seu canal no YouTube, ela contou que eles se conhecer por meio de uma amiga em comum em Balneário Camboriú, Santa Catarina. "Eu encontrei um affair. Conheci uma pessoa super legal, que também está ajudando nessa fase de espairecer minha cabeça. porque, gente, vou ser sincera, eu não estou legal com tudo que está acontecendo, com o fim do meu casamento, com o fato de não estar com o Leon. Eu conheci um amigo da Rebeka, que é um amor, o Adonai. Ele é argentino e está me fazendo superbem. Não estou namorando, é um affair. Estou apaixonada", disse ela.