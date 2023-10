Ana Carolina se diverte com história de 'fora' em Preta Gil e dispara: "Nossa ligação é de alma"

Em entrevista à CARAS Brasil, Ana Carolina abriu o jogo sobre relação com Preta Gil e história do passado que veio à tona

Discreta quanto a vida pessoal, a cantora Ana Carolina (49) viu seu nome ser destaque nas redes sociais nos últimos dias após Preta Gil (49) revelar uma história do passado das duas. Segundo a artista, ela levou um 'fora' inesquecível da amiga. Em entrevista à CARAS Brasil, Ana falou um pouco sobre a repercussão do caso e relembrou um pouco da relação das duas, que têm mais de 20 anos de amizade e parceria musical.

"Eu sempre prefiro não ficar falando de assuntos pessoais, mas acho essa história divertida, porque a Preta é uma das minhas melhores amigas da vida. Não, nós não nos pegamos carnalmente. Nossa ligação é outra, é de alma. Tenho um imenso amor por ela e ela sempre poderá contar comigo", conta.

Vale lembrar que Ana Carolina foi a responsável por compor um dos maiores hits de Preta, que se chama Sinais de Fogo, de 2003. Mesmo a canção falando sobre uma paixão intensa entre duas pessoas, ela garante que nunca teve uma relação mais íntima com a amiga.

"Foi uma música que escrevi com o meu parceiro Villeroy com o intuito de ouvir a Preta cantar, colocar o bloco dela na rua e fazer com que sua bela voz ficasse mais conhecida ainda. A gravação da Preta teve a produção musical do grande Tom Capone e é esse sucesso maravilhoso", diz ela, encantada com o desenrolar da faixa.

Atualmente Ana tem viajado o Brasil inteiro com uma turnê em homenagem à Cássia Eller. O projeto surgiu de uma grande paixão da cantora pela obra da artista, que até hoje é vista como uma das maiores intérpretes do país. Para ela, caso Cássia estivesse viva, provavelmente estaria muito orgulhosa com o legado de sua carreira: "Ela estaria feliz em ver como muitas outras portas foram abertas para as mulheres no mercado da música".

Nesta sexta-feira, 20, Ana se apresentará ao lado de Nando Reis, um dos melhores amigos de Cássia, em um show mega especial no Centro de Tradições Nordestinas, em São Paulo. Os ingressos custam a partir de R$ 100,00.

"Eu sempre sonhei com uma turnê desse tipo, mas não imaginava que seria possível. Só que aí, em 2022, chegou o convite pra fazer essa turnê tão especial e eu não tive como recusar. Apesar do frio na barriga que me deu, eu vi uma oportunidade ali que me faria muito feliz", afirma.

Com shows marcados até a última semana de dezembro, Ana reforça que a turnê é uma grande realização pessoal e tem músicas que não podem faltar no repertório. "A Cássia tem um repertório maravilhoso e super extenso, então essa pergunta é sempre difícil. Mas eu gosto muito de cantar Maluca, que é um lado B dela que muita gente não conhecia. Fiz questão de colocar no show", declara ela.