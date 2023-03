Amiga de Rafa Kalimann desmascara José Loreto e insinua traição: "Não esperou"

Amiga de Rafa Kalimann desmascara José Loreto após declaração ao vivo na TV; veja

Uma das melhores amigas da apresentadora Rafa Kalimann não conseguiu se segurar e deixou um comentário polêmico nas redes sociais nesta segunda-feira, 27.

Ela fez graves acusações contra José Loreto e saiu em defesa da apresentadora após o momento protagonizado pelo galã durante o Domingão com Huck.

Tudo começou quando um fã disse que a apresentadora deveria ter esperado para viver um novo relacionamento após o término - ela está conhecendo melhor um empresário gatíssimo. Julia Araujo então desmascarou o bonitão e deu a entender que Rafa Kalimann foi traída.

"Pelo menos ela esperou o relacionamento acabar para se envolver com outra pessoa, né? Ele já não podemos dizer o mesmo", escreveu ela. Veja abaixo:

AO VIVAÇO

O ator José Loreto não deixou passar em branco o seu reencontro com a ex-namorada, a influenciadora digital Rafa Kalimann, no palco do Domingão do Huck, da Globo. Os dois ficaram frente a frente na atração quando ele foi o jurado da Dança dos Famosos e ela estava em um dos grupos de participantes. O climão do reencontro deles foi uma expectativa no palco e ele comentou sobre o assunto.

Após elogiar os grupos, José Loreto reagiu ao comentar sobre estar vendo a ex-namorada. “Desconcertante ver a Rafa aqui”, disse ele. Então, Luciano Huck quebrou o climão e comentou: “Eu gosto da televisão de verdade. Então as emoções afloram. Eu acho isso bonito. O carinho e o amor sempre vencem e prevalecem, nos relacionamentos e depois deles, na amizade, é isso aí”.

Assim, Loreto explicou mais sobre a sua reação. “É desconcertante porque vem várias memórias. A gente estava aqui [na bancada de jurados da Dança dos Famosos] quando a gente se conheceu. Ela me ajudou na preparação para o Lui Lorenzo, tem coisas que eu levo até hoje e ela me apresentou... é muito bom a gente poder se amar sem estar junto. Tenho admiração, respeito. Eu acho essa mulher uma potência”, afirmou.