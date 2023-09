Alexandre Nero exibe cliques inéditos para celebrar cinco anos do filho caçula

Discreto, Alexandre Nero derrete seguidores nas redes sociais ao abrir álbum de fotos raras com seu segundo filho, Inã

Discreto em sua vida pessoal, o ator Alexandre Nero decidiu abrir uma rara exceção e encantou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar cliques inéditos de seu filho caçula, Inã, fruto do relacionamento com Karen Brusttolin. O pequeno acabou de completar cinco aninhos e ganhou uma homenagem do papai babão nesta segunda-feira, 18.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Alexandre abriu um álbum de fotos da festinha de aniversário de Inã, que teve o homem-aranha como tema. Nos registros, o pequeno aparece fantasiado como o super-herói curtindo muito ao lado do pai, que incluiu alguns registros descontraídos ao lado do menino na publicação.

Na legenda, Alexandre se derreteu por seu segundo herdeiro: “Meu primeiro filho me fez descobrir o que era ser pai. Meu segundo me fez descobrir que achava que tinha descoberto, mas teria que descobrir tudo de novo e acabei descobrindo que não tem como descobrir o que não tem o que ser descoberto”, o ator iniciou.

"Vamos vivendo e aprendendo juntos. Mais que tudo, juntos”, completou Alexandre, que destacou os momentos melhores momentos da festinha na sequência: “1 - Meu super-herói junto com o Homem-Aranha. 2- Com sua galera no multiverso. 3- Assoprando velinha de 55 anos. 4- Travando guerra para salvar o mundo. 5- Crítico de arte”, listou o ator, que fez sua última aparição nas telinhas em 'Travessia'.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandre Nero (@alexandrenero)

Vale lembrar que o ator que deu vida ao Comendador na novela da Globo Império, conheceu sua esposa em 2011, mas eles só oficializaram a união em 2015. Foi então que chegou o primogênito Noá, que está com sete aninhos. Alguns anos depois, nasceu o segundo herdeiro Inã. O casal costuma manter a discrição sobre sua vida pessoal e faz raras aparições juntos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandre Nero (@alexandrenero)

Alexandre Nero faz declaração íntima para esposa:

Recentemente, o ator Alexandre Nero curtiu uma viagem aos Estados Unidos com a família. Mas ele surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao fazer uma publicação picante ao lado da esposa, a figurinista Karen Brusttolin. É que o artista exibiu detalhes de um vale night do casal sem os herdeiros; confira a declaração de Nero.