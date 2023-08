Caco Ciocler vive herói brasileiro no cinema e revela nova fase na vida: 'Rasteira'

Em entrevista à CARAS Brasil, Caco Ciocler refletiu sobre mudanças na carreira

"Eu achava que já tinha feito de tudo, mas a vida me deu uma rasteira, no bom sentido, e me sinto na melhor fase da minha vida profissional". A frase é do ator Caco Ciocler (51), que aceitou o desafio de interpretar Overman, o super herói brasileiro, e ainda equilibrar a rotina com a faculdade de biologia.

Em entrevista à CARAS Brasil, Caco Ciocler assegura estar vivendo seu melhor momento na carreira . Na pele de Overman, ele afirma estar realizando o sonho de viver um super herói —apesar de ele ter problemas comuns dos brasileiros, como o desemprego e dívidas.

"Ele está desempregado, tem uma pensão... É como um brasileiro comum com poderes. Ele toca em questões como o mito do macho, da super masculinidade, é meio mal-humorado, machista e agressivo. Mas temos que fazer um personagem que as pessoas gostem."

Em paralelo ao filme inspirado no personagem da cartunista Laerte (72), o artista divide sua rotina com as aulas da faculdade de Biologia e também os preparativos para o casamento com a psicóloga Paula Cesari, que acontecerá no ano que vem. "Decidimos com antecedência então foi bem tranquila a organização. Não vai ser grande, já está tudo acertadinho."

Além disso, Caco Ciocler aguarda a estreia da 3ª temporada de Unidade Básica, série que mostra a rotina de uma UBS na periferia de São Paulo. No drama, o ator vive Dr. Paulo, que, para ele, é mais próximo de um herói do que o Overman.

Ainda no mundo das séries, ele também estará no elenco de Americana, do Star+, em 2024, e neste ano irá estreiar nos cinemas com os filmes Meu Sangue Ferve por Você, uma cinebiografia de Sidney Magal (73), e As Polacas, em que vive um membro de rede de tráfico de mulheres. Ciocler também diz que estará no elenco de um novo filme do diretor Murilo Salles.

"Pretendo me formar na faculdade de biologia, não sei o que quero fazer com isso ainda. Estou gostando de dirigir cada vez mais. Nesse momento tem chovido coisas interessantíssimas", completa ele, que diz não descartar voltar às novelas. Seu último folhetim foi Pantanal, exibido em 2022.

Bastante discreto quanto à vida pessoal, Caco Ciocler também afirma não estar em um bom relacionamento com as redes sociais. Após o desgaste durante as eleições presidenciais do ano passado, o artista conta que entra raramente em seus perfis.

"Estou saturado das redes sociais. Sinceramente, eu não consigo achar tempo para isso. Embora eu sofra com isso, porque sei que precisa, mas não tenho paciência e tempo", completa ele, que também não quis contratar uma equipe para gerenciar seus perfis.

