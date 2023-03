Ana Paula Renault encontra deputado Nikolas Ferreira em avião e os dois batem boca

BRIGA

Após episódio de transfobia do deputado Nikolas Ferreira, ex-BBB Ana Paula Renault o confrontou

A ex-BBB Ana Paula Renault não teve um voo tranquilo ao sentar-se do lado do deputado federal Nikolas Ferreira. Isso porque os dois bateram boca sobre um episódio de transfobia que ocorreu no dia das mulheres.

No Câmara dos Deputados, Nikolas colocou uma peruca loira e disse: "Hoje, o Dia internacional das mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar, pois eu não estava no meu local de fala. Então, eu solucionei esse problema aqui. Hoje eu me sinto mulher. Deputada Nikole". Ele ainda disse que as mulheres estavam perdendo espaço "para homens que se sentem mulheres".

"Parece até ironia do destino, olha quem sentou do meu lado agorinha. Nikolas, eu te indaguei se você vai continuar fazendo crimes no plenário", questionou Ana Paula. "Como foi sair do BBB por agredir alguém? Ex-Big Brother vem me criticar?", debochou. Os dois estavam se filmando na hora da discussão.

"Estou falando do seu decoro parlamentar que foi quebrado", disse ela. "É meu direito", rebateu Nikolas, citando o artigo 53 da Constituição, que fala sobre deputados e senadores serem invioláveis por suas opiniões.

"Você sabe que poderia ter saído preso por transfobia", disse a ex-BBB. "Qual artigo?", questionou o deputado. "Você quebrou o decoro, agora vai enfrentar um processo de cassação. Você expôs uma menina de 14 anos, estudante de um colégio de Belo Horizonte", constatou.

"Você é mentirosa, minha filha", disse Nikolas. "Eu não minto. Você quebrou o decoro, agora vai enfrentar a cassação. Vai ser processado", Garantiu Ana Paula. "Processa o que você quiser. Está passando vergonha. É minha opinião e tenho direito", afirmou o deputado.

Após a discussão e já fora da aeronave, a loira opinou novamente sobre a discussão. "É gente, não é fácil, porque é maior de idade, é um homem formado, é um deputado eleito, ele virou e falou em alto e bom som que é opinião é uma coisa e crime é outro. Então é isso, temos que fazer alguma coisa, porque para ele é só brincadeira. Desrespeitar mulheres, desrespeitar mulheres trans, comunidade LGBTQPPIA+ é todo um projeto", alertou Ana Paula.

