Amazon Prime: confira os maiores benefícios de se tornar assinante do serviço

Já pensou poder acessar, em um único lugar, milhares de descontos incríveis em produtos de diferentes categorias, vídeos, músicas, ebooks e vários outros serviços super úteis para o dia a dia? A ótima notícia é que esse lugar já existe! Com uma enorme variedade de benefícios, o Amazon Prime reúne os melhores serviços da Amazon. E a melhor parte é que tudo isso pode ser garantido com uma assinatura mensal de apenas R$ 19,90 ou anual de R$ 166,80, dependendo do plano escolhido. Incrível, né?

Para te mostrar como o investimento realmente vale a pena, separamos algumas das maiores vantagens de se tornar um membro Prime:

1. Ofertas exclusivas para assinantes

Todos os dias, o site da Amazon conta com ofertas nos mais variados setores. Além de ter acesso antecipado de pelo menos 30 minutos nas ofertas relâmpago, os assinantes também ganham descontos exclusivos em vários produtos que estão com um selo de “prime”.

2. Frete grátis nas entregas

Clientes prime possuem frete grátis na entrega de produtos enviados pela Amazon para todo o Brasil, sem valor mínimo de compra. Os itens são entregues a partir de um dia em mais de 100 cidades, e a partir de dois dias em mais de mil cidades. Basta verificar o prazo de entrega na finalização da sua compra!