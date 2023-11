Viola Davis e Angela Bassett em sintonia com Salvador

No Brasil, ícones de Hollywood participam do Festival Liberatum com estrelas nacionais

Salvador ganhou um brilho especial com a presença de alguns dos maiores nomes do cinema norte-americano. A primeira edição do Festival Liberatum, que exalta a contribuição cultural afro-brasileira, recebeu nomes como Viola Davis (58) e Angela Bassett (65). As musas passearam por pontos históricos da cidade e ainda puderam participar de debates e palestras diante do público.

A visita das divas internacionais ainda atraiu celebridades brasileiras. Taís Araujo (44) fez questão de registrar o momento com duas de suas maiores inspirações. “Um dia para jamais esquecer. Entregamos debates importantes sobre a memória e a preservação da nossa cultura como forte ferramenta de emancipação do nosso povo”, disse a artista, que ainda participou de uma merecida homenagem à cantora Alcione (75) no evento.

Atual ministra da Cultura do Brasil, Margareth Menezes (61) também não escondeu a admiração por Angela e Viola. “A minha emoção neste momento, em todos os aspectos da minha caminhada como mulher negra, baiana, artista, gestora cultural e como ministra, é inexplicável. O que posso dizer é que teremos novos capítulos para contar desse grande movimento”, registrou.

Viola e Angela ainda conheceram os filhos do ator Bruno Gagliasso (41) e Giovanna Ewbank (37), Titi (10) e Bless (8), na casa do amigo do casal, Pedro Tourinho. Tanta paixão pelo Brasil gerará novos frutos: ao lado do marido, Julius Tennon (69), Viola abrirá uma produtora audiovisual sediada em Salvador, com a intenção de estreitar os laços entre os EUA e o nosso País.

Angela com Titi e Bless, filhos de Gagliasso

Seu Jorge e a cantora Luedji Luna em jantar de gala

O secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Pedro Tourinho, com o ator Bruno Gagliasso.