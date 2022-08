Cinthia Cruz conta como foi a sua viagem pela Tailândia

Ao lado do eleito, Pietro Guedes, a atriz Cinthia Cruz vive mergulho exótico na Ásia

Por Daniel Palomares Publicado em 29/08/2022, às 15h25

Viajar para o outro lado do mundo tem suas dores e delícias. A atriz e influenciadora Cinthia Cruz (22) conheceu as belezas naturais da Tailândia ao lado do namorado, Pietro Guedes (20), mas também precisou vencer os próprios medos para encarar as aventuras no país asiático. Ela mergulhou com tubarões, andou de quadriciclo na floresta e até experimentou comer um grilo! “Foi uma das melhores viagens da minha vida, mas foi um choque cultural! As pessoas são muito simpáticas e prestativas, mas não me dei bem mesmo com a comida. Eu não como carne vermelha e nem frutos do mar. Lá, eles adoram camarão, lula, polvo... Temperam o frango com leite de coco e curry. Eu odeio as duas coisas! Foi bem difícil me adaptar a isso, mas dei uma chance. Uma mulher tinha uma barraquinha com grilos, escorpiões, lesmas e até sapos! Provei!”, admite Cinthia. “Quem vai para a Tailândia e não experimenta um inseto não viveu!”, brinca.

Entre os destinos preferidos da atriz, além de Bangkok, capital do país, com certeza estão a visita ao Santuário dos Elefantes, onde os gigantes são cuidados e preservados sem exploração ou violência; o passeio de barco pela Ilha dos Macacos e, claro, o mergulho ao lado dos tubarões. “Foi tudo ótimo, muito gostoso. Eu confesso que tenho muito medo de bichos do mar, mas encarei e tive um dos mergulhos mais lindos que já fiz! Meu namorado adora passeios radicais, então, eu acabo indo na onda dele e me jogando também”, conta a influenciadora.

A viagem a dois teve um gostinho especial. Nada de Paris ou Veneza: Cinthia elege a Tai­lândia como um destino ro­mântico e se derrete ao lembrar dos momentos com Pietro nos cenários paradisíacos. “A viagem foi bem romântica, sim. As festas na praia, com os barzinhos todos abertos e homens dançando com fogo... Incrível! Na Ilha de Phuket, soltamos um balão no ar e brincamos em um balanço gigante à beira-mar. Estávamos sempre juntinhos e somos assim no dia a dia também. Ficamos grudados sempre: ele me acompanha no salão, eu o acompanho no basquete”, revela Cinthia.

Namorando há um ano e sete meses, será que casamento e filhos já passam pela cabeça deles? Ela jura que sim. “Antes, eu não gostava de pensar nisso, sobre casar e ter filhos. Mas agora já estou levando mais a sério. Conversamos muito sobre o assunto e já temos planos. Aumentar a família, porém, só acontecerá depois de casar!”, avisa.

Fenômeno absoluto nas redes sociais, Cinthia acumula mais de 14 milhões de seguidores no Instagram e outros 12 milhões no TikTok. Depois de participações, ainda na infância, em Chiquititas e Carrossel, novelinhas que viraram febre no SBT e ainda bombam no catálogo do streaming Netflix, a atriz cresceu aos olhos do público e conseguiu conquistar fãs de todas as idades. Mas será que ter sua vida exposta e acompanhada há tantos anos por tanta gente também não tem seu peso? “Me assusta muito ter tanta gente assim me acompanhando. São só números para mim na tela do celular, mas pensar que cada um ali é uma pessoa por trás é chocante. Acho que tudo isso veio do tanto que eu sempre gostei de estar nas redes, mostrar a minha vida, minha rotina. Aprendi muita coisa trabalhando desde cedo, amadureci mais rapidamente. Curti muito a infância e foi ainda mais gostoso ser famosa na adolescência, ver todo mundo querendo falar comigo. Adolescente adora ser famoso! Desde cedo, eu já amava as redes sociais. Sou muito ‘aparecida’ mesmo!”, brinca a atriz e influenciadora.

Do universo infantil, Cinthia migrou para o mundo adulto. Ela participou da primeira edição com celebridades do reality De Férias com o Ex, do canal MTV. Na época do programa, ainda solteira, ela ficou em clima de azaração com dois participantes, o modelo Digow (36) e o influenciador Gui Araújo (34), e diz não se arrepender ou se envergonhar das experiências que viveu. “Fiquei com medo da repercussão, mas acho que minha carreira mudou para melhor depois do reality. Tinha muita gente legal lá, amigos que mantenho até hoje. Sei que o programa é polêmico, mas acho que depende mais de você. Eu sou muito tranquila, não fiz nada que afetasse a minha índole”, reforça.

Vaidosa, Cinthia não abre mão de uma rotina intensa de cuidados e não esconde que é fã de alguns procedimentos estéticos. “Faço mega hair todo mês, cílios, unhas, dentista, depilação, sobrancelha... Gosto muito de me cuidar e fazer procedimentos que já me deixam acordar pronta. Amo praticidade!”, conta ela. Mas intervenção plástica ainda não está em seus planos. “Por enquanto não. Nunca pus silicone, nem fiz lipoaspiração, mas é algo a se pensar. Tenho muito medo de cirurgia, mas depois de ter filho é válido”, opina a atriz. E se algum hater vier criticar ou reclamar do que Cinthia faz ou deixa de fazer, ela já tem a resposta na ponta da língua. “Não perco meu tempo ou minha energia com isso. Vou continuar a ser apresentadora do Cozinhando Ideias, no YouTube, quero voltar a atuar, tenho meu namorado... Muitas coisas melhores para pensar”.

Fotos: Luigui Salas

