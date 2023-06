Dionne Warwick: vitalidade marca despedida dos palcos

Em São Paulo, a cantora Dionne Warwick faz show memorável e impressiona convidados do Camarote CARAS

Considerada uma das vozes mais potentes da música internacional, a consagrada Dionne Warwick (82) fez uma série de apresentações pelo Brasil. Mas, desta vez, sua passagem aconteceu de forma ainda mais especial: com a turnê mundial One Last Time, a norte-americana escolheu o País para marcar sua breve despedida dos palcos. “Estou desacelerando. Tenho ido para o máximo de países que já visitei ao longo dos anos com minha música. O que acontece é que não estarei em turnê de forma tão frequente como estava”, explicou a cantora, que encerrou a temporada em solo brasileiro com um emocionante show no Espaço Unimed, em São Paulo. A abertura da apresentação ficou por conta de sua neta, a cantora Cheyenne Elliott (28).

Para prestigiar a data, CARAS reservou um espaço exclusivo para seus convidados, que puderam acompanhar a performance da artista de maneira ímpar. As atrizes Rosi Campos (69) e Simone Zucato (47) estavam radiantes. “O show foi maravilhoso, muito delicado, muito intimista. Ela realmente é uma figura incrível. A vida inteira eu ouvi I Say a Little Prayer”, afirmou Rosi, encantada por ter conseguido assistir ao show da diva. “É muito bom tê-la visto pessoalmente e ouvido essa voz tão linda e que vai continuar para sempre”, completou ela, que, no camarote, ainda reencontrou o ator e amigo Cassio Scapin (58). Com decoração assinada por Carlos Henrique Duarte, da CHD Produções, paisagismo de Tarcila Ribeiro Paisagismo e projeto luminotécnico Any Eventos, o Camarote CARAS também recebeu o ator Bruno Lopes (40), a atriz Arieta Correa (46), a apresentadora Cátia Fonseca (54), a ex-ginasta Daiane dos Santos (40), dona Kika Sato (70) e a apresentadora Gardênia Cavalcanti (40). “Uma das vozes mais doces, geniais e mais fortes que a gente tem na música. Sou muito fã”, disse Bruno. “A música da Dionne faz parte da minha vida. É uma voz que acompanha muitas cenas, muitas histórias minhas”, contou Arieta. Primeira artista mulher a ganhar o Grammy de Melhor Performance Feminina no Pop e também o de Melhor Performance Feminina no R&B, Dionne, que começou a carreira cantando em igrejas, se mostra orgulhosa pelos 62 anos de trajetória na música. “Abençoada por ter conseguido sustentar todos esses anos. Pude trazer músicas maravilhosas para as pessoas. Tem sido uma aventura incrível”, avalia.

Embora o nome de sua turnê insinue o fim, ela garante que não quer parar tão cedo. “Ainda não posso dizer que é a última vez. Nunca é uma última vez”, pontua. Longe dos palcos, a diva já programa o lançamento de Songs of Inspiration, seu 13º álbum gospel. “Precisamos escutar músicas que tragam felicidade e alegria”, adianta.

Mesmo descartando a aposentadoria, Dionne já faz planos para um futuro momento de repouso. “Primeiramente, gostaria de dormir um pouco”, falou, aos risos. “Não sei ao certo quando vou parar. Acho que estou destinada a fazer o que faço. Deus fez a estrada para eu caminhar, então, onde quer que Ele peça para eu ir, será o que farei”, afirma a cantora, que não descarta, inclusive, a chance de ainda vir morar no Brasil. “Venho ao Brasil desde o começo dos anos 1960. Cada vez que retorno, me sinto mais abraçada. Este País é minha segunda casa e é aqui onde quero viver o resto da minha vida. Definitivamente, é isso que planejo fazer... Claro, também preciso aprender a falar português”, idealiza, aos risos.

Bruno, Arieta Corrêa, Cátia, Daiane, Kika Sato e Gardênia no camarote CARAS, em SP

Simone, Cassio e Rosi.

Cheyenne Elliott abre o show da avó.

FOTOS: CASSIANO SOUZA; AGNEWS E MARCELO BRAMMER-STUDIO BRAMMER