Ticiane Pinheiro revela vontade de Rafa Justus de estudar fora do país

Em suas redes sociais, Ticiane Pinheiro também contou nesta terça-feira, 16, como está a ansiedade pelo aniversário de 15 anos da filha

Tirando um tempinho nesta terça-feira, 16, para conversar com os seus seguidores, Ticiane Pinheiro abriu uma caixa de perguntas em seu Instagram e revelou um dos desejos de sua filha mais velha, Rafa Justus. A menina fruto de seu casamento com o empresário Roberto Justus tem vontade de estudar fora do país.

"Ela fala que quer morar em Londres, fazer faculdade lá. Então vamos ver, né? Quem sabe? Hoje ela fala que quer ser psicóloga, mas como ela só tem 14 anos, pode ser que ainda mude bastante", declarou Ticiane.

Em outra pergunta, um seguidor questionou sobre o aniversário de Rafa, que acontecerá no final de agosto, ainda sem data oficial revelada. A mãe coruja então revelou estar super ansiosa para o grande dia da herdeira: "Estou muito ansiosa para a festa dela, acho que vai ser muito legal, sempre que eu falo eu me emociono porque 15 anos são 15 anos, né? Acho uma data especial", disse a apresentadora.

Vale lembrar que a dolescente está curtindo as férias ao lado do pai e da madrasta, Ana Paula Siebert, em Miami, nos Estados Unidos e recentemente surpreendeu os internautas ao aparecer com uma bolsa caríssima em seu dia ao ar livre. Na imagem, Rafaella usou uma bolsa se crochê da grife Prada. O item custa R$ 11.500 na loja da marca no Brasil.

A divisão da guarda de Rafaella Justus

A apresentadora Ticiane Pinheiro foi questionada em sua rede social como é a guarda de Rafaella Justus com o pai, o empresário Roberto Justus. Nesta terça-feira, 09, a loira esclareceu a divisão já que a herdeira está viajando com o pai em Miami, nos EUA, enquanto ela está no Brasil trabalhando.

Ao notarem a ausência da adolescente em alguns momentos da família da jornalista nos últimos dias, como o aniversário de 81 anos de Helô Pinheiro, muita gente se questionou como seria a divisão entre eles. A esposa de Cesar Tralli então contou como é a dinâmica entre eles para ficarem com a garota. Ticiane Pinheiro ainda revelou com quem ela mora.

"A Rafa mora comigo e dorme no pai uma ou duas vezes na semana. Um final de semana ela fica comigo e no outro com o pai. Nas férias, ela fica metade comigo e a outra metade com o pai. Dividimos assim...", disse como fazem.