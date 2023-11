Sensitivo faz leitura das cartas de Tarot para Ana Hickmann: ‘Sensível’

Com a notícia da separação de Ana Hickmann e Alexandre Correa, o sensitivo Victor Valentim lê as cartas de tarot sobre a energia da fase atual para a apresentadora

A separação de Ana Hickmann e Alexandre Correa está dando o que falar na internet nos últimos dias. Tanto que o sensitivo e tarólogo Victor Valentim fez uma previsão para a apresentadora com foco na atual fase da vida dela. Ele abriu as cartas do tarot para fazer uma leitura sobre os conselhos para a vida da comunicadora.

Para começar, ele contou que a situação do ex-casal. "As energias que saem nas cartas para Ana Hickmann, infelizmente, são de mais mentiras e coisas ocultas da parte do Alexandre. Ela também não está expondo tudo. Tem muita trapaça, mentiras e falsidades. Haverá mais revelações, que vão deixar esse caso um pouco mais agressivo", afirmou ele.

Além disso, o sensitivo o que as cartas mostram sobre os sentimentos de Hickmann. "Ela está totalmente sensível. A energia dela está muito fragilizada e ela está se escondendo. Ana tenta se mostrar forte, mas está totalmente sem forças. E ela precisa enfrentar tudo isso, mas está muito desamparada. Pelas cartas, aparece toda a preocupação dela sobre o que está acontecendo e mostra que ela tem muito medo desse homem. Existe muita esperança ainda vindo pra ela. A apresentadora tem muita uma fé que as coisas vão melhorar, tem uma crença espiritual energética forte. Ana ainda tem uma conexão com o Alexandre, que é o filho. Esse imbróglio com o menino deve ser resolvido aos poucos. Vai demorar", comentou.

Por fim, ele contou que a sabedoria é o melhor caminho para a apresentadora. "Ela precisa pensar muito bem cada passo que dá. Ela está tentando fazer isso da melhor forma possível para não receber uma carga de energias ruins. Chega a ser assustador tudo que vem dele. Ela precisa tomar cuidado do que vai fazer", declarou.

Ana Hickmann nega boatos

A apresentadora Ana Hickmann fez um novo pronunciamento nesta quarta-feira, 29, após o Hoje Em Dia. Em seu camarim, ela gravou um vídeo falando sobre a notícias que saíram sobre seu divórcio não acontecer com base na Lei Maria da Penha.

Diante das alegações, a loira esclareceu que não ficará comentando sobre o assunto e que acredita na justiça. A artista prometeu que no momento que puder falará, mas que por enquanto aguardará pelo processo, que está em segredo de justiça. Ana Hickmann então declarou que o que estão dizendo é fake news.

"Bom, primeira coisa: eu, Ana, não posssa dar detalhes de tudo que tá acontecendo, porque corre em segredo de justiça e eu vou contiuar respeitando essa determinação até porque eu acredito na justiça, acredito no Ministério Público e que a lei está do lado de quem tá certo", começou dizendo sobre as notícias.

"Da forma que tiver que acontecer, vai acontecer, meu divórcio vai rola e todas as verdades que precisam aparecer serão colocadas aqui pra todo mundo. Assim como eu dissse que o dia que eu tivesse pronta pra falar, abriria meu coração, não será diferente. Porém, eu não vou dar continuidade ou força pra fake news, ou para coisas que estão sendo divulgadas pela outra parte, que estão erradas, e que vai totalmente contra o que a justiça tá ordenando, pedindo", esclareceu.

A famosa então finalizou: "Eu não posso me manifestar mais do que isso, vou contiuar aguardando, eu sei que jutiça vai ser feita, obrigada pelo apoio de todo mundo, a justiça tá do nosso lado, o bem sempre vence".