Biel revela desafios da paternidade após dois anos: 'Maior aventura da minha vida'

Em entrevista à CARAS Brasil, Biel abriu a intimidade e revelou detalhes divertidos envolvendo o amadurecimento de sua filha, Pietra

O cantor Biel (28) não tem dúvidas que a paternidade é algo que veio para mudar definitivamente sua vida. Prestes a comemorar a chegada dos dois anos de Pietra (1), fruto do seu relacionamento com Tays Reis (29), ela conversou com a CARAS Brasil sobre como tem enfrentado novos desafios com o amadurecimento da pequena, que completa dois anos no dia 19 de julho.

"Pietra vai fazer 2 anos agora em Julho e já são muitos dilemas. Está começando a só querer comer o que ela quer, estamos tendo que trabalhar no ato de dividir brinquedos com os coleguinhas porque ela quer tudo pra ela. Além disso, dona Pietra já repete de tudo o que a gente fala, então estamos tendo que começar a tomar cuidado, Não é mole não, viu. Acontecem algumas coisas que a gente não consegue entender como ela aprendeu. Tpo, é instinto? Já vem de fábrica?", se diverte o cantor.

Apesar de amar ver o desenvolvimento da primogênita, o artista confessa que tem ficado um pouco sem jeito a cada novidade. "Esses dias ela chegou em mim e disse “amor, cadê o cartão?” Kkkk é uma esponjinha", diz ele aos risos. "O fato de estarmos sendo exemplo pra um novo ser humaninho, está nos ajudando a progredir como pessoa! A paternidade é, de longe, a maior aventura da minha vida", avalia.

Do tipo paizão coruja, o funkeiro tem se esforçado para estar presente em todos os detalhes do amadurecimento de Pietra. Ele conta que faz questão de cuidar da herdeira, mas também tem ajuda da sogra e uma babá, que o aliviam durante a rotina da família.

"A gente é muito agraciado por ter uma rede de apoio que nos ama e faz de tudo para conseguirmos tocar nossas carreira enquanto criamos a nossa filha. Minha sogra e a babá, que é amiga da família, moram praticamente na rua de casa e prestam todo o suporte, dormem em casa quando necessário, se não fosse por elas e pela condição de mantê-las por perto, eu nem sei o que estaríamos fazendo da vida, sendo que somos artistas independentes", conta.

Na última semana, Biel retornou para o universo do funk com o lançamento da regravação do hit Pimenta, seu primeiro trabalho musical. Agora mais maduro e com 28 anos, o artista diz que está pronto para se jogar novamente no mercado pop brasileiro que está em um novo momento com nomes como Luísa Sonza e Pedro Sampaio dominando as paradas.

"Dez anos depois do sucesso de “Pimenta” e ainda parece um recomeço. Me reencontrar com o funk foi a melhor coisa que eu podia ter feito na vida. Em 2014 eu acabei, graças a Deus, abrindo muita porta pro funk. Hoje as portas já estão escancaradas. As coisas mudam, evoluem e a possibilidade de conquistar um espaço no funk atual é um sonho imenso", afirma.

Desde que deixou A Fazenda 12, a qual foi o vice-campeão, Biel tem investido em produções voltadas para o piseiro, o que tem lhe rendido muitas visualizações nas plataformas de música. Para o artista, os novos lançamentos vem como uma verdadeira oportunidade de resgatar sua energia funkeira. "Tamborzão raiz", garante o artista.

Além da regravação de Pimenta, ainda neste mês Biel também lançará mais três músicas inéditas a cada quinze dias. Serão elas: Toma Gostosa, Mozão e Fogueta. Todas elas farão parte do álbum novo do cantor, o Ritimin Nostalgia, que chegará no dia 22 de agosto em todas as plataformas digitais.