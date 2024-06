Tays Reis encanta ao mostrar a decoração do quarto da filha, Pietra

Nas redes sociais, a cantora Tays Reis mostrou os detalhes do quarto da filha, Pietra, fruto de seu relacionamento com o cantor Biel

Tays Reis encantou os seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 4, ao mostrar a nova decoração do quarto da filha, Pietra, de 1 aninho, fruto de seu relacionamento com o funkeiro Biel, que conheceu durante o reality A Fazenda 12, da Record TV.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a cantora mostra o momento em que a filha vê pela primeira vez o quartinho, decorado como uma fazendinha, e falou sobre a paixão da pequena pelos animais. "A nova fase dela é fazendinha!", revelou a mamãe.

"Simm, ela ama bichos e por isso o @henrique_hm_arq projetou o novo quartinho pensando no conforto e imaginação da nossa neném! Ficou lindo! Quem amou????? Deixa seu bichinho favorito nos comentários!", escreveu ela na legenda.

Biel presta bela homenagem no aniversário de Tays Reis

Em janeiro, Biel usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para Tays Reis, que completou 29 anos. Em seu perfil oficial no Instagram, o cantor postou várias fotos ao lado da amada e falou sobre a linda história que eles estão vivendo juntos.

"Ontem tivemos um dos melhores dias de nossas vidas, mesmo não tendo postado nada kkk e isso diz muito sobre a gente! Às vezes entramos no nosso “mundinho tael” e não queremos sair mais… Tael. Tays e Gabriel. Casal que escolheu viver junto com base na confiança e no respeito. Casal que vive em prol da família. Casal que entrega todos seus sonhos e inseguranças nas mãos de Deus. [...] Quero viver todos os próximos aniversários ao seu lado, cada um deles, nessa mesma sintonia e plantando tudo o que a gente vem plantando juntos. Mato e morro por você. Te amo e tô contigo até o fim! 2.9 e 3 anos! Parabéns e obrigado por tudo, amor da minha vida!", disse ele em um trecho. Confira a publicação completa!