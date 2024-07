Ayres Sasaki: Quem era o cantor de 35 anos que morreu durante o show?

O cantor Ayres Sasaki morreu aos 35 anos de idade em Salinópolis, Pará, durante um show em um hotel da região. Saiba quem era ele

O cantor Ayres Sasaki morreu aos 35 anos de idade no sábado, 13, em Salinópolis, Pará, durante um show em um hotel da região. De acordo com informações do portal G1, A suspeita é de que ele tenha sofrido uma descarga elétrica durante uma apresentação em um hotel.

Além de músico, ele era arquiteto urbanista do município de Aurora do Pará. Casado com a consultora em amamentação Mariana N. Sasaki, tinha quase 8 mil seguidores no Instagram e costumava compartilhar momentos em família, de viagens e shows.

Ele oficializou a união com a esposa em outubro de 2023 e, na ocasião, ela declarou: "O dia que teve início nossa família, e eis aí o nosso modelo: Jesus, Maria e José! É no sacramento do matrimônio que as nossas fraquezas são entrelaçadas pela graça de Deus. Somos uma só carne! E diante dessa realidade só existe uma única narrativa: juntos até o céu! Te amo!".

O cantor e sua banda de rock costumavam fazer shows no Pará e chegaram a abrir uma apresentação do CPM 22 em Belém, em 2021. "Sasaki era conhecido como o rei do bis. Uma vez pediram tanto bis em um show particular que ele tocou 12 horas sem parar. Ele recebeu, mas ele curtia tanto a sua música e fazer as pessoas cantarem com ele, que tenho certeza que ele mais se divertiu do que trabalhou nessas 12 horas", disse o amigo Adriano ao G1.

O corpo dele foi sepultado na manhã desta segunda-feira (15) em Belém em uma cerimônia com participação de familiares e amigos. O velório ocorreu no domingo (14). Ele deixa a mulher e uma filha.

Viúva se pronuncia

Nos stories de seu Instagram, Mariana N. Sasaki se pronunciou sobre a morte do marido. "Quero aqui agradecer por cada mensagem de carinho e consolo, por cada oração nesse momento tão difícil que estamos passando. Não cabe a nós compreender os desígnios de Deus, mas é certo de que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável", iniciou.

"Peço que continuem orando, nosso sustento virá através de Deus, das orações, dos amigos e da família. Ainda não consegui olhar todas as mensagens, mas a medida que eu for me sentindo bem, vou responder a cada um. Obrigada", encerrou.