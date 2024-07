Ex de Iza, Yuri Lima ainda não apagou as fotos com a cantora das redes sociais

Uma semana após o vídeo de Iza sobre a separação, Yuri Lima mantém as fotos dela nas redes sociais e ainda não voltou aos campos de futebol

O jogador de futebol Yuri Lima foi exposto pela ex-namorada, a cantora Iza, há uma semana por causa da acusação de traição com outra mulher. Apesar da exposição do caso na internet, o rapaz ainda mantém as fotos da ex em seu perfil no Instagram e segue a artista.

O perfil de Yuri não teve nenhuma mudança ou movimentação na última semana. Além disso, o atleta ainda não voltou aos campos de futebol. Quando Iza publicou o vídeo sobre a separação, o rapaz estava em um jogo do clube Mirassol. Nos últimos dias, o time teve mais duas partidas, mas Yuri não foi convocado.

O jogador apenas se pronunciou sobre a separação em uma conversa com o colunista Leo Dias na semana passada. Yuri admitiu a quebra de confiança em uma troca de mensagens e afirmou que já tentou pedir desculpas para a cantora depois da exposição: “Nunca vi essa menina e nem tive vontade disso. Realmente, nesse momento de fraqueza, de homem de mer**, eu falei put**** com uma garota de programa e achei que morreria ali”, disse. Para finalizar, Yuri afirmou estar devastado com seu erro: "Perdi meu chão, minha família".

Como a Iza está?

A cantora Iza fez um forte relato nas redes sociais para anunciar que descobriu que foi traída pelo seu ex-namorado, Yuri Lima, e decidiu se separar dele. Grávida pela primeira vez, ela deu a notícia para os fãs por meio de um vídeo no Instagram e contou como está se sentindo com tudo isso.

Iza declarou que está bem dentro do possível, mas vai digerir tudo o que aconteceu no seu tempo e preservando sua gravidez. "Eu estou bem e feliz com o presente que Deus me deu [a gravidez]. E pronta para lidar com essa situação no meu tempo", disse ela.

"Eu resolvi vir aqui falar, falar que eu estou bem, na medida do possível. É muito ruim se decepcionar desse jeito. E pedir para que respeitem o meu momento mesmo, porque isso é tudo o que eu vou falar", afirmou.

Então, a artista ainda contou que tomou a decisão de falar publicamente para que todos soubessem que ela descobriu antes de sair na mídia. "É o vídeo mais louco que eu já fiz na vida. Eu queria que vocês soubessem que eu fiquei sabendo disso tudo chegar até vocês. Estou dando essa notícia não só para o Yuri, mas também lamentavelmente para a família dele. Eu peço desculpas para a dona Magda, seu Edson, que também estão sendo pegos de surpresa. Eu não queria que fosse assim, mas esse momento eu achei que deveria me antever, me antecipar, porque vai vir um monte de gente perguntando ‘você sabia?’", declarou, e completou: "Acho que é a maior baixaria que já aconteceu na minha vida, nem tinha muito como fingir que nada aconteceu".