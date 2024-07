Yuri Lima abre o jogo sobre relação com amante após trair Iza: 'Garota de programa’

Contou tudo! Yuri Lima abre o jogo e revela os detalhes de seu affair com garota de programa, com quem traiu a cantora Iza durante gravidez

Na manhã desta quinta-feira, 11, Yuri Lima abriu o jogo sobre seu relacionamento extraconjugal com uma acompanhante, depois que Iza expôs a infidelidade e anunciou o fim do relacionamento com o jogador de futebol. Ele afirmou que não se encontrou pessoalmente com a amante, mas admitiu que trocou mensagens com ela.

Segundo o colunista Leo Dias, responsável por informar a cantora sobre a traição antes de divulgar a notícia para mídia, Yuri voltou a conversar com ele e revelou novos detalhes em mensagens pela manhã. Assim, o atleta informou que não se encontrou com a garota de programa depois que começou a se relacionar com a cantora, que está à espera de sua primeira filha, Nala.

No entanto, Yuri admitiu a quebra de confiança em uma troca de mensagens e afirmou que já tentou pedir desculpas para a cantora depois da exposição: “Nunca vi essa menina e nem tive vontade disso. Realmente, nesse momento de fraqueza, de homem de mer**, eu falei put**** com uma garota de programa e achei que morreria ali”, disse.

Para finalizar, Yuri afirmou estar devastado com seu erro: "Perdi meu chão, minha família", o atleta falou que não conseguiu descansar, já que sua mente e seu celular estão agitados desde o anúncio feito pela cantora. Vale lembrar que durante a madrugada, o jogador já tinha falado com o colunista sobre a infidelidade e assumiu a traição.

"Ela não merecia passar por isso", disse Yuri, que lamentou: “E ao mesmo tempo obrigado por ter avisado ela antes… Assumo toda a minha merda, falei muita besteira num momento de fraqueza, mas nunca vi ela e eu nem teria coragem disso. Conheci ela a muito tempo, mas bem antes de começar a namorar com a Iza", ele falou sobre o affair.

Para quem não acompanhou a polêmica, Iza revelou que descobriu que o namorado estava conversando com uma mulher com quem já tinha se relacionado no passado. Com isso, a artista decidiu romper o relacionamento. Inclusive, ela disse que pessoas estavam cobrando dinheiro para divulgar as informações da traição.

Iza sonhava em se casar antes de descobrir traição:

Antes de descobrir a traição que levou ao fim de seu namoro com Yuri Lima, Iza revelou que tinha o sonho de se casar novamente com o jogador de futebol. Aliás, a cantora também mencionou que o próprio atleta falava sobre o desejo de subir ao altar, e que eles tinham planos de esperar o nascimento da filha para realizar a cerimônia.