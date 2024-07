Mel Maia revela verdadeiro motivo para ter sido barrada de festa em Paris

Após receber críticas por seu look, a atriz Mel Maia se pronunciou e explicou o motivo de não ter entrado em uma festa em Paris

A atriz Mel Maia usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 15, para se pronunciar após a repercussão de seu relato em Paris, na França. Mais cedo, a artista, que está no local aproveitando alguns dias de férias, explicou que havia sido barrada em uma balada devido ao seu 'look impróprio'.

Em seu Instagram oficial, Mel contou que passou a receber diversos ataques na web depois de relatar o ocorrido, principalmente sobre sua roupa - composta por uma calça e um cropped. Com isso, ela decidiu esclarecer a situação e revelou o verdadeiro motivo para não ter entrado na festa.

De acordo com a artista, o problema não estava no decote das peças. "Eu tô morrendo com as pessoas me odiando porque não entrei em uma balada ontem. Gente, eu estava de calça jeans e um tênis. E não pode, tem que entrar de salto, a gente não sabia", iniciou a atriz, surpresa com a repercussão do assunto.

"Aqui, nas baladas, só pode entrar de salto, e acho que é mais comum entrar de saia ou vestido, e está tudo bem. Agora a gente sabe que o dress code ideal é esse, não vamos mais errar. As pessoas estão me xingando", continuou Mel Maia, se divertindo com a situação.

Em seguida, a famosa revelou que um perfil verificado no Instagram enviou mensagens detonando-a. "Vocês sabem que meu estilo é mais despojado, gosto de usar calça larga e não sou muito de usar salto para sair a noite. E eu sou brasileira, né? Parem de ser chatos. Tem uma mulher me chamando de ordinária, só porque não consegui entrar nessa festa", relatou, por fim.

Mel Maia comemora transição capilar

Mel Maia segue firme em sua transição capilar e continua compartilhando o processo de evolução com os fãs. A atriz apareceu em seu Instagram secundário para falar do assunto. Depois de sair do banho, a atriz quis mostrar como o cabelo estava, antes de passar qualquer produto e fazer algum tipo de finalização.

"Divas, tomei banho, não passei absolutamente nada no meu cabelo. Olha como ele está, é um show de horrores, mas eu estou muito feliz", começou. Em seguida, celebrou a quantidade de cachos:

"Já tem muito cabelo cacheado, olha só". E ainda falou sobre o motivo de dividir essa experiência com os seguidores: "Sei que vocês já esta cansados. Cansados de ver, porém vou ficar mostrando. Porque aí depois, quando chegar no final, eu vou ficar assim: 'Eu consegui, passei pelo processo todo'"; confira os registros!