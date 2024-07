Mel Maia comemora evolução de transição capilar: “Muito cabelo cacheado’

Em sua conta secundária no Instagram, Mel Maia vem compartilhando o processo de sua transição capilar com seus seguidores

Mel Maia segue firme em sua transição capilar e continua compartilhando o processo de evolução com os fãs. Nesta quarta-feira, 10, a atriz apareceu em seu Instagram secundário para falar do assunto. Depois de sair do banho, a atriz quis mostrar como o cabelo estava, antes de passar qualquer produto e fazer algum tipo de finalização.

"Divas, tomei banho, não passei absolutamente nada no meu cabelo. Olha como ele está, é um show de horrores, mas eu estou muito feliz", começou. Em seguida, celebrou a quantidade de cachos:

"Já tem muito cabelo cacheado, olha só". E ainda falou sobre o motivo de dividir essa experiência com os seguidores: "Sei que vocês já esta cansados. Cansados de ver, porém vou ficar mostrando. Porque aí depois, quando chegar no final, eu vou ficar assim: 'Eu consegui, passei pelo processo todo'".

Vale lembrar que em Maio, a atriz cortou o cabelo para ajudar nesse processo."Galera que está em transição, confiem no processo!", aconselhou Mel na época. "Estou super desapegada do meu cabelo, se eu pudesse raspava tudo, ficava carequinha, para começar do zero, mas não posso, porque vem trabalhos por aí, e eu não posso estar careca, porque a personagem não é careca", confessou.

Na sequência, a artista respondeu se já pensou em desistir do processo e fez uma reflexão sobre autoconfiança. "Eu não faço química no cabelo desde o início de dezembro se não me engano. Dessa vez não [senti vontade de desistir], é a terceira vez que eu tento fazer transição", iniciou.

"Nas duas primeiras vezes foi um caos, eu sempre chorava, me sentia muito mal, porque eu ainda tinha muitos problemas de autoestima e era muito nova, tava mudando o rosto, o corpo, tava montando a personalidade de quem sou hoje, então eu me sentia muito mal, porque mexe muito com a autoestima", refletiu Melissa.

