Gusttavo Lima se defende após vídeo polêmico do filho dirigindo: 'Raiz'

Durante um show, o cantor Gusttavo Lima se pronunciou sobre o vídeo polêmico onde o filho de 7 anos aparece dirigindo um veículo

O cantor Gusttavo Lima falou a respeito da polêmica envolvendo seu filho mais velho, Gabriel, de 7 anos. Recentemente, o menino, fruto de seu casamento com a atriz Andressa Suita, apareceu dirigindo um carro com o irmão mais novo do lado, Samuel, de 4 anos, dentro da propriedade do casal.

O pronunciamento do artista sertanejo aconteceu durante um show, enquanto ele conversava com os fãs presentes no local. O vídeo do momento passou a repercutir nas redes sociais na última segunda-feira, 15.

No trecho que circula na web, Gusttavo Lima aparece se defendendo e explica que gostaria de criar os filhos de uma maneira mais 'raiz'. De acordo com o cantor, a maioria das crianças passam grande parte do tempo em frente a telas de celular ou tablet.

"Você não pode colocar nem o menino dirigindo que já enchem o saco. Mas é assim, o povo quer que deixe na frente do tablet, no telefone, na frente da tela do TikTok dançando… Aqui é rústico, raiz, aqueles meninos das antigas", declarou o famoso.

E completou: "Muito melhor estar dirigindo do que fazendo outras coisas que não prestam". Vale lembrar que, no início deste mês, a Polícia Civil concluiu a investigação sobre o vídeo polêmico em que o filho mais velho do artista aparece dirigindo.

Após análise das imagens, as autoridades concluíram que não houve violação do Código de Trânsito Brasileiro. Em nota, a Polícia explicou que, por se tratar de uma propriedade privada, não houve violação das leis.

"Após análise das imagens e circunstâncias do local em que mostram duas crianças supostamente dirigindo um veículo em uma propriedade privada não aberta à circulação concluiu-se que não houve violação ao Código de Trânsito Brasileiro", disseram. A equipe ainda acrescentou que não houve violação do Código Penal, justamente por se tratar de uma propriedade da família.

Em seu show, Gusttavo Lima falou sobre a recente polêmica dos seus filhos dirigindo e expressou seu desejo de criar os pequenos de maneira mais 'raiz', incentivando menos tempo com tablets e mais interações reais. 💬 pic.twitter.com/yjfYvFYsKu — SERTANEJO NA NET (@sertanejonanet) July 15, 2024

Andressa Suita ironizou vídeo do filho dirigindo

Vale lembrar que até o momento, Andressa Suita não se manifestou oficialmente sobre a controvérsia, mas respondeu um comentário de uma seguidora em sua última publicação: "Me ensina a dirigir, tá melhor que muita autoescola", disse uma fã, que ganhou uma mensagem carinhosa da influenciadora digital: "Mais fácil o Gabriel te ensinar".

Inclusive, na legenda das imagens, a influenciadora digital brincou com a idade do herdeiro: "7 ou 18?" escreveu a famosa, o que dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto alguns seguidores defenderam que o veículo deveria estar no piloto automático e o pequeno apenas acreditava estar dirigindo, outros criticaram a atitude dos pais.