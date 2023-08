Saiba qual será a próxima cirurgia de Jojo Todynho após a bariátrica

Em suas redes socias, Jojo Todynho mostrou os resultados de sua barriga após a bariátrica e revelou qual será sua próxima cirurgia

Na noite de segunda-feira, 22, a cantora Jojo Todynho usou suas redes sociais para compartilhar um pouco mais sobre o processo pós-cirurgia bariátrica. Através de seus stories, a artista contou sobre as fases iniciais de sua dieta e mostrou os primeiros resultados do procedimento.

Em seu momento de jantar após sua aula na faculdade, Jojo exibiu sua barriga e mostrou seus pontos da operação. A cantora levantou sua camiseta e mostrou que eles estão bem fechadinhos em seu abdômen, quase curados completamente. Ela também aproveitou para exibir sua pele firme na região.

Com evolução satisfatória, com perca de 10 quilos em quase um mês de cirurgia, ela acredita que não irá precisar de cirurgias reparadoras na barriga. "Não vou precisar fazer nada. Academia eu perco tudo isso", disse Jojo dando batidinhas em si. "Eu falei que ia trincar esse abdômen."

Contudo, a artista disse que uma cirurgia reparadora será necessária em breve. "Só trocar o silico", brincou Jojo, que pretende trocar o tamanho de seu silicone no futuro. Segundo a cantora, ela pretende diminuir o tamanho de seu peito, mas que não tem nenhum tamanho definido com seu médico.

Confira o vídeo:

Jojo Todynho mostra primeiros resultados de bariátrica pic.twitter.com/qXSNeKQXUs — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) August 22, 2023

Jojo Todynho reprova comparações com Thais Carla

Na mesma noite de segunda-feira, 22, Jojo Todynho fez uma série de stories para falar sobre uma situação que está incomodando após a realização da cirurgia bariátrica. Depois de negar que apoia a obesidade, a cantora passou a ser comparada com a influenciadora digital Thais Carla.

Contudo, a funkeira não gostou dessas comparação e fez questão de dizer que reprova esses comentários. Assim, em seu Instagram, ela pediu para pararem com rivalidades entre as duas, promovendo o respeito entre as mulheres e suas escolhas pessoais.

"Hoje eu vi pelo menos umas quatro páginas de fofoca, postando uma montagem falando sobre mim e a Thais Carla, fiquei extremamente incomodada, vou te dizer por que", começou a conversa séria.

"Duas mulheres, com personalidades totalmente diferentes, corpos diferentes, pensamentos diferentes e mais do que isso, duas mulheres que se gostam muito, tenho muito carinho pela Thais e quero deixar frisado aqui: que cada um faz o que quer da sua vida, não to aqui pra dar lição de moral pra ninguém, cada um conduz sua vida da maneira que quer", esclareceu.

Jojo Todynho também aproveitou o momento para falar sobre sua escolha pessoal. "Eu sei o que busco pra minha vida, ela faz o que quer da vida dela, não façam isso, não fiquem fazendo esse tipo de montagem que eu não gosto, tenho muito carinho e respeito pela Thais e eu não to aqui pra pregar nada", disse sobre não querer rivalidades.

Em entrevista ao Fantástico, a cantora falou os motivos para ter feito a bariátrica após perder mais de 20 kg a pedido dos médicos para passar pela cirurgia. No encontro com a jornalista Renata Ceribelli, a funkeira ainda negou romantizar a obesidade. Ela estava no grau três, o que foi um dos pontos a levá-la para a operação.