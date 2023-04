Quanto ganha uma babá de filho de famoso? Salário gordo inclui viagens e presentes

Quanto ganha uma babá de filho de famoso? Valores ultrapassam os quatro dígitos; veja

A explosão da polêmica envolvendo Virgínia Fonseca e as babás da filha Maria Alice e Maria Flor fez os fãs ficarem curiosos. Afinal, quanto custa o salário de uma babá de filho de famoso?

Pois bem, o mistério chegou ao fim. Uma influenciadora que mora no Rio de Janeiro paga para a babá que cuida do herdeiro um salário mensal de R$ 20 mil . A informação é do colunista Leo Dias, do 'Metrópoles'.

Não se sabe se esse é o valor pago por Virgínia Fonseca para as quatro profissionais que ela contratou, mas especula-se que gire em torno desse valor. Vale lembrar que as profissionais também ganham viagens anuais e presentes, que não estão incluídos nos salários.

Várias famosas tem babás para cuidar dos filhos: Ana Hickmann, Romana Novais, Ana Paula Siebert e até Giovanna Ewbank são algumas das que contrataram profissionais para ajudar na criação dos filhos.

Mãe de Virginia Fonseca xinga Evaristo Costa: "Você é um palhaço"

Após polêmica com Evaristo Costa, a mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão ficou revoltada e decidiu sair em defesa da filha nas redes sociais.

A mãe, indignada, soltou o verbo nos stories: "Bom dia gente, tudo bem com vocês? Eu vou te falar. Tem gente que é tão ordinária que levanta e fala assim, ‘de quem eu vou estragar o dia hoje? De quem eu vou fala mal?’. Esse tal de Evaristo Costa, Evaristo b*sta, tem coragem de falar isso da Virginia. Uma super mãe. Uma mulher que trabalha, da conta do trabalho. Excelente esposa, excelente mãe.

"Você não sabe de nada cara, você não convive com ela. Como você tem coragem de fazer um comentário tão idiota? Diz que é estudado para jornalismo, diz que é jornalista. Não meu filho, você é um palhaço idiota. Como você tem coragem de falar mal dela assim se você não sabe da vida dela? Eu sei pra quê. Pra ganhar biscoito, não tem como ganhar (dinheiro). Pra fazer ibope", disse Margareth, revoltada.