Possível reconciliação de Iza e Yuri Lima divide opiniões; vote

Na última semana, a cantora Iza (33) usou as redes sociais para comunicar o fim de seu relacionamento com o jogador de futebolYuri Lima (29). Enquanto está grávida de sua primeira filha, que se chamará Nala, a artista foi traída pelo antigo companheiro. A traição repercutiu e muito, mas o que você acha sobre essa separação? Possível reconciliação divide opiniões; vote!

Saiba a seguir o resultado parcial da enquete da CARAS Brasil.

Iza deve perdoar Yuri Lima? Sim

Não

Segundo os leitores da CARAS Brasil, até o momento, com 53,70%, a maioria dos votos apontam que a cantora não deve perdoar o ex-namorado. Por outro lado, 46,30% apoiam uma reconciliação entre o casal. Ainda dá tempo de votar, dê sua opinião e aponte qual sua opinião sobre o término desse relacionamento.

COMO TUDO COMEÇOU?

Na última quarta-feira, 10, a cantora Iza anunciou oficialmente o término do seu relacionamento com Yuri Lima. Ela revelou que o ex traí-la com uma mulher com quem ele tinha se envolvido no passado. A mulher apontada como pivô na separação é Kevelin Gomes.

A partir do vídeo de Iza, o colunista Leo Dias divulgou mais detalhes do que aconteceu. O jornalista revelou que Yuri Lima teve várias conversas com a ex-namorada. Inclusive, eles faziam vídeochamadas e trocavam fotos ousadas e áudios. Nas conversas, eles relembravam detalhes das relações que tiveram e faziam elogios um para o outro. A traição acontecia de forma virtual.

No pronunciamento em suas redes sociais, Iza também revelou que só descobriu a traição por manter bons relacionamentos na mídia. Além disso, a cantora disse que a pessoa que vazou a informação tentou vendê-la a portais diversos por R$ 30 mil.

PRONUNCIAMENTO DE YURI

Em conversa com o jornalista Leo Dias, Yuri Lima assumiu a culpa. De início, o atleta do Mirassol disse que sua, até então namorada, não merecia passar por toda essa situação e afirmou que a traição foi em um momento de fraqueza.

"Assumo toda a minha merda, falei muita besteira num momento de fraqueza, mas nunca vi ela e eu nem teria coragem disso. Conheci ela a muito tempo, mas bem antes de começar a namorar com a Iza", confira relato de Yuri.

