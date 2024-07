Saiba o valor que cobraram para divulgar a traição contra Iza

A cantora Iza revelou o valor impressionante que estavam cobrando para revelar que ela foi traída pelo namorado, Yuri Lima, durante a gravidez

A cantora Iza surpreendeu ao revelar que traída pelo namorado, Yuri Lima, durante a gravidez. Ela espera o nascimento da primeira filha, Nala, que nascerá em breve, e gravou um vídeo para revelar que descobriu que o jogador de futebol estava conversando com uma ex-namorada. Com isso, a artista decidiu romper o relacionamento. Inclusive, ela disse que pessoas estavam cobrando dinheiro para divulgar as informações da traição.

Iza contou que descobriu que alguém cobrou R$ 30 mil para divulgar os prints das conversas de Yuri com outra mulher. "Tentando vender as informações para alguns veículos a 30 mil reais. Enfim, informações que chegaram até mim, graças a uma boa relação que eu tenho com algumas mídias", disse ela.

E completou: "Chegaram até mim os prints e provavelmente vão chegar até vocês, porque eu acho que o intuito dessa situação toda era esse, era aparecer, ficar famosa, e mostrar o que aconteceu. Deflagra uma situação… É o vídeo mais louco que eu já fiz na vida. Eu queria que vocês soubessem que eu fiquei sabendo disso tudo chegar até vocês".

Por fim, Iza pediu respeito durante este momento de sua vida, principalmente por causa da gravidez. "E isso é tudo o que eu vou falar, não somos mais um casal, fiquei sabendo dessa quebra de confiança, sem confiança não existe relacionamento, e eu estou grávida. Então preciso de sossego, tranquilidade, é tudo o que vou falar disso tudo. Acho que é a maior baixaria que já aconteceu na minha vida, nem tinha muito como fingir que nada aconteceu. Até porque eu sei que tem muita gente que me ama. Eu estou bem e feliz com o presente que Deus me deu. E pronta para lidar com essa situação no meu tempo", afirmou.

