Mulher apontada como pivô na separação de Iza rompe o silêncio

Apontada como pivô na separação de Iza e Yuri Lima, Kevelin Gomes escreve recado na internet: ‘Fui pega de surpresa'

A separação da cantora Iza e do jogador de futebol Yuri Lima deu o que falar na internet após a estrela expor que foi traída pelo ex-namorado e pai de sua filha. Com isso, o nome de uma ex-namorada dele veio à tona e a mulher decidiu se pronunciar em um breve comentário.

A mulher apontada como pivô na separação é Kevelin Gomes. Na manhã desta quinta-feira, 11, ela fez um post nos stories do Instagram em sua primeira declaração após o assunto viralizar na internet.

“Passando para desejar um ótimo dia para todos e avisar que apesar de todas as críticas, haters e ameaças, eu estou bem. Fui pega de surpresa tanto quanto vocês e neste momento estou ainda tentando colocar a cabeça no lugar para aparecer aqui e contar a real versão dos fatos”, declarou.

Kevelin Gomes tem cerca de 60 mil seguidores nas redes sociais e costuma postar fotos exibindo sua beleza em poses ousadas. De acordo com o colunista Leo Dias, ela teria um perfil em site de conteúdo adulto com fotos sensuais.

O que se sabe sobre a traição de Yuri Lima contra Iza

Em um vídeo no Instagram na quarta-feira, 10, a cantora Iza revelou que Yuri Lima mantinha conversas com a ex-namorada. "Ele me traiu. Mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado com ela antes de ficar comigo. Mantinha conversas com ela e nunca parou de conversar com ela. E vocês vão conhecer ela, porque ela quer muito ser conhecida. Mantinha conversas com ela em altos níveis. E para mim isso já é uma quebra de confiança muito grande. O próprio Yuri deve estar recebendo essa notícia agora, de surpresa. Deve não, está. Porque eu acho que nesta situação ele se acha muito esperto e a outra pessoa também, tentando vender as informações para alguns veículos a 30 mil reais. Enfim, informações que chegaram até mim, graças a uma boa relação que eu tenho com algumas mídias”, disse ela.

E completou: "Chegaram até mim os prints e provavelmente vão chegar até vocês, porque eu acho que o intuito dessa situação toda era esse, era aparecer, ficar famosa, e mostrar o que aconteceu”.

A partir do vídeo de Iza, o colunista Leo Dias divulgou mais detalhes do que aconteceu. O jornalista revelou que Yuri Lima teve várias conversas com a ex-namorada. Inclusive, eles faziam vídeochamadas e trocavam fotos ousadas e áudios. Nas conversas, eles relembravam detalhes das relações que tiveram e faziam elogios um para o outro. A traição acontecia de forma virtual.

Leo Dias ainda contou que uma pessoa cobrou R$ 30 mil para entregar as provas da traição e que ele tomou a decisão de enviar tudo para a equipe da cantora Iza. O assunto veio à tona na manhã desta quarta-feira, 10.