Yuri Lima se manifesta após Iza expor traição: "Momento de fraqueza"

A cantora Iza usou as redes sociais nesta quarta-feira, 10, para comunicar o fim de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. A traição foi descoberta pelo jornalista Leo Dias, que encaminhou as provas para a artista.

O jornalista tentou entrar em contato com Yuri Lima, que respondeu as mensagens às 2h da manhã desta quinta-feira, 11, e assumiu a culpa. Segundo o portal, as mensagens foram editadas. De início, o atleta do Mirassol disse que "Ela não merecia passar por isso".

“E ao mesmo tempo obrigado por ter avisado ela antes… Assumo toda a minha merda, falei muita besteira num momento de fraqueza, mas nunca vi ela e eu nem teria coragem disso. Conheci ela a muito tempo, mas bem antes de começar a namorar com a Iza", continuou.

"E por fraqueza minha acabamos falando aquelas merdas, coisas que eu nem sentia de verdade… mesmo ela já tendo a maldade de querer vender tudo pra você e por ser o trabalho dela … A CULPA É TODA MINHA!", assumiu o jogador.

Em seguida, confessou: "Mas talvez pra inflar o ego de homem idiota falar putaria. Acabei com a confiança da pessoa que eu mais amo. Eu tô de verdade sem chão. Me sentindo um fraco, e vou arcar com as consequências. De novo, obrigado por pelo menos avisar ela antes”.

Iza revela traição

Em um vídeo publicado no feed do Instagram, Iza revelou que descobriu que o atleta a traiu. "Mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado com ela antes de ficar comigo, nunca parou de conversar... e vocês vão conhecer ela, porque ela quer muito ser conhecida. Mantinha conversas com ela em altos níveis e para mim, isso já é uma quebra de confiança muito grande. O próprio Yuri deve estar recebendo essa notícia agora, de surpresa", lamentou.

Vale lembrar que ela assumiu o relacionamento publicamente em fevereiro de 2023 e confirmou a gravidez em abril deste ano.