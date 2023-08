Gerard Piqué se muda com Clara Chía para casa em que morou com Shakira

Segundo imprensa espanhola, Piqué e namorada vão sair de apartamento dele no centro de Barcelona para mansão em arredores da cidade

Gerard Piqué resolveu se mudar com a namorada, Clara Chía, para a casa em que morou com Shakira nos arredores de Barcelona. De acordo com o jornal The Daily Mail, o ex-jogador e a namorada de 24 teriam se alocado na mansão onde a cantora viveu com Piqué assim que se mudou para a Espanha. A residência em Cambrils também foi onde ela passou também a gravidez do filho mais velho, Milan.

Segundo o jornalista Pepe del Real contou no El Programa de Ana Rosa, o local é bastante seguro e tem muita privacidade. "É uma casa antiga do Piqué, imagino que ele a teria alugado [depois de se mudar com Shakira] ou usado em fins de semana", explicou. Shakira e Piqué acabaram se estabelecendo em uma uma mansão maior, vizinha à mãe do craque, e onde o ex-jogador do Barcelona se encontrava secretamente com Clara Chía.

Del Real ainda disse que o casal deixará o apartamento de Piqué no centro de Barcelona e se mudará para a mansão, que não fica longe da praia. Vale lembrar que Piqué e Shakira se separaram após ser confirmado que o jogador estava traindo a cantora com a modelo Clara Chia. O atleta e a modelo assumiram um namoro logo após o divórcio de Shakira e Piqué.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gerard Piqué (@3gerardpique)

Piqué se irrita com fãs da ex-esposa

Neste sábado, 29, o jogador Gerard Piqué causou controvérsia ao se irritar com fãs da cantora Shakira, que é sua ex-esposa. Os fãs da diva pop da Colômbia começaram a gritar o nome de Shakira e o jogador de futebol se irritou.

Tudo aconteceu em um evento da Kings League, uma liga de futebol de Barcelona criada pelo próprio Piqué. Na boate em que acontecia o evento, o atleta começou a tentar dar um discurso, mas foi impedido por fãs que gritavam o nome de sua ex-esposa.

Frustrado por não conseguir falar, Piqué disparou para os fãs: “Tanto faz, eu sou campeão mundial e vocês não são nada”. Após a fala, que foi gravada por quem estava presente, o jogador recebeu diversas vaias.