Paolla Oliveira faz 'trollagem' de primeiro de Abril com Diogo Nogueira

Paolla Oliveira surpreendeu o pagodeiro nesta segunda-feira, 01, com a notícia de que iria passar uma semana confinada no BBB 24

Paolla Oliveira não perdeu a oportunidade de entrar na onda das pegadinhas do dia 1º de abril e fez uma trollagem com o namorado, Diogo Nogueira, nesta segunda-feira. A atriz surpreendeu o cantora com a notícia de que iria passar uma semana no BBB 24, da Globo, e filmou a reação do amado.

"Amor, preciso de uma opinião sua", disse ela, enquanto filmava escondido. "Recebi uma proposta pra participar do Big Brother, uma semana". O cantor riu e pensou por um momento antes de responder a fala da artista.

"Você acha que tem algum risco?", questionou Paolla. "Risco de quê? Você tem medo de quê, de se apaixonar por alguém lá?", rebateu Diogo. "Claro que não", disse ela.

"Vai se bom pra você? Você pode ir com um planejamento, né?", afirmou ele. O sambista flagrou a câmera, e perguntou: "Por que você está filmando?". Ela justificou que já 'teria começado o Big Brother' naquele momento, mas logo caiu na risada. "Você é o trollado mais calmo que eu já vi", brincou a estrela.

Qual é o valor da fortuna de Paolla Oliveira?

A atriz Paolla Oliveira é uma mulher milionária. Em fevereiro deste ano, ela surpreendeu ao mostrar detalhes de como é a sua mansão gigante e luxuosa no Rio de Janeiro. Agora, a imprensa nacional repercutiu qual é o valor da fortuna dela.

De acordo com o Jornal O Globo, ela é dona de uma fortuna estimada em R$ 60 milhões. Porém, a artista nunca confirmou os seus verdadeiros ganhos ao longo da carreira de sucesso.

A estrela construiu uma carreira sólida na atuação, com trabalhos em diversas novelas da Globo ao longo de muitos anos. Porém, ela rompeu o vínculo fixo com a emissora em 2023. Além disso, ela investe em outros setores.

O site UOL contou que ela tem apartamento para aluguel, tem suas linhas de perfume e roupas e também é sócia de uma clínica de estética. Ela também é estrela da publicidade, tanto na TV quando nas redes sociais com vários ‘publis' em seu perfil.