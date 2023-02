Pai leva filho para a manicure e pedicure após professora dizer que é 'só para meninas'

Pai leva filho para o salão para dar o exemplo de que ele pode ir onde quiser; veja

Um pai decidiu consolar seu filho após uma professora dar uma declaração polêmica durante uma aula em uma escola na Califórnia, nos Estados Unidos. Ele decidiu contar a situação em detalhes nas redes sociais.

Christian Shearhod fez um relato em detalhes no TikTok. Ele afirmou que levou o pequeno Ashton, de apenas três aninhos, para o salão. Ele sugeriu que o pequeno fizesse as mãos após a professora afirmar que "pintar as unhas é apenas para meninas".

"Meu filho chegou da escola muito chateado porque a professora disse a ele que pintar as unhas é só para meninas, então hoje vou levá-lo à manicure!", diz ele no vídeo que conta com milhares de visualizações.

Ashton pode até escolher a cor do esmalte: ele escolheu um rosa cintilante e sentou-se na cadeira com entusiasmo. "Eu quero esse", diz o pequeno que até assoprou as unhas logo após a pintura.

Em entrevista à NBC News, o pai disse que o pequeno pinta as unhas desde os dois aninhos. "Desde então, começamos a pintar juntos. Eu realmente só queria ter certeza de que ele não se sentiria culpado ou envergonhado, porque é algo que ele gostou e que fizemos juntos várias vezes. "

Veja o vídeo: