Atualidades / Que susto!

Micaela Góes, do GNT, revela que foi assaltada: 'Entreguei tudo'

Apresentadora do Santa Ajuda, do GNT, Micaela Góes relata que foi vítima de assalto no Rio de Janeiro após deixar as filhas na escola

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 17h25