MC Daniel posa com Anitta e dá aviso aos seguidores sobre relação com ela

MC Daniel abriu o álbum de viagem a França ao lado da amiga, a cantora Anitta, nesta terça-feira (16). Ainda que os cliques fofos da dupla tenham encantado os fãs dos artistas, Daniel alertou eles de que as fotos se tratavam de registros entre amigos, proibindo-os de criar um "ship" entre os dois.

"Proibido shippar", escreveu o artista na legenda da publicação. Nas imagens, os amigos aparecem juntinhos na áreas externa de uma mansão. A palavra "shippar" vem de "ship", um termo em inglês usado por internautas para se referirem a duas pessoas que não são um casal, mas que deveriam ser.

Anitta e o cantor aproveitaram o dia do verão europeu para nadar com amigos em alto-mar, registrando cada momento. Além deles, Bruna Griphão e o influenciador Alvaro também se divertiram ao lado dos artistas.

Nos comentários, fãs e amigos opinaram sobre a proibição de Daniel: "Pior que vocês dois dariam um casalzão", comentou o youtuber Luis Mariz. "Proibido shippar, mas eu já estou shippando", brincou uma seguidora. "Você está sempre com as melhores companhias", opinou o outro. Vale lembrar que Daniel está solteiro desde que o namoro dele e Mel Maia chegou ao fim em agosto de 2023.

Susto na "eurotrip"

Ainda que Anitta esteja vivendo momentos felizes na Europa, com a primeira turnê internacional dela e a companhia dos amigos, a cantora passou por um momento tenso em Ibiza, na Espanha. A artista estava em uma balada da ilha, quando machucou o pé e teve que ser levada para a emergência, onde o machucado foi tratado.

Como contou a cantora, um amigo dela se distraiu ao cumprimetá-la e chutou seu dedo do pé, o que fez com que a sua unha saísse por completo: “Alguém me mandou uma urucubaca, gente. Mas eu vou limpar", disse ela no relato.