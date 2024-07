Anitta se machuca em balada e vai parar na emergência

Anitta está curtindo as belezas de Ibiza, na Espanha, e passou por um perrengue ao se machucar em uma balada. A cantora precisou ir para a emergência

Atualmente, Anitta segue curtindo as belezas de Ibiza, na Espanha, mas ao que parece a viagem está repleta de perrengues. E nesta quinta-feira, 11, a cantora revelou mais um.

Em seu Instagram Stories, a artista surgiu de biquíni e com uma saída de praia de crochê, e fez questão de mostrar o dedão do pé com um curativo. Anitta contou que machucou o pé enquanto curtia uma balada e precisou até ir para a emergência.

“Alguém me mandou uma urucubaca, gente. Mas eu vou limpar. Depois de queimadura na cara por uma água-viva, ontem meu amigo foi me dar um oi na balada, não viu meu pé direito, chutou, arrancou a minha unha inteirinha, sangrou, sangue para tudo quanto é lado, minha sandália suja de sangue, tudo sangrando, parei na emergência", contou.

Em seguida, a famosa mostrou muito bom humor diante da situação. "Mas, vai dar tudo certo! Nada me abala hoje em dia. Para me abalar hoje em dia realmente está dando trabalho. Vamos viver a vida, está tudo certo". Ela está em Ibiza para curtir os dias de folga após o fim da sua turnê internacional, a Baile Funk Experience.

Além disso, Anitta compartilhou em sua conta no Instagram diversos registros da viagem e contou que está tudo ótimo, apesar dos perrengues. "Um verão de trabalho, diversão, queimadura de medusas, pé esmagado na balada, amigos, praia e gratidão", escreveu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 (@anitta)

Queimadura

Machucar o pé não foi o único perrengue que Anitta passou durante a viagem. A cantora deixou a família e os fãs preocupados ao mostrar partes de seu corpo queimadas após fazer um mergulho em Ibiza, na Espanha. Depois de exibir os machucados, a famosa surgiu recuperada e contou em seu stories como aconteceu o acidente.

Segundo a artista, ela estava com amigos em uma gruta e resolveram fazer mergulho. Anitta então foi atacada na água por uma medusa bem grande. A funkeira então contou que lutou com o bicho e acabou levando vários "choques", inclusive no rosto e boca. Ela ainda falou que foi uma das piores dores de sua vida.

"Agora está ficando tudo bem, mas na hora... Na hora, foi babado... A gente foi em uma gruta, a gente estava nadando, quando de repente eu fui atacada por uma medusa imensa, eu lutei com ela, nisso que eu dei um soco na medusa, ela coisou aqui...", explicou.

"Gente, foi uma dor que eu nunca senti na minha vida, foi a coisa mais horrível, eu fui eletrecutada, literalmente, e eu lutando, eu dava soco, me queimei inteira dando soco, foi uma experiência nunca sentida", relatou sobre o que sentiu.