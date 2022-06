Marcio Garcia lamenta saudade do pai fazendo bela homenagem na web: ''Sinto sua presença todos os dias'''

Marcio Garcia lamentou a saudades do pai, Carlos Alberto Machado, fazendo uma linda homenagem em suas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 16h12

Nesta quinta-feira, 2, Marcio Garcia (52) decidiu usar suas redes sociais para lamentar a saudade do pai, Carlos Alberto Machado, que faleceu em 2020, em decorrência da covid-19.

O apresentador publicou um clique antigo onde ele aparece coladinho com o pai, durante uma ação publicitaria.

Na legenda, ele aproveitou para fazer uma linda homenagem para o familiar: "Um TBT pra encher meu coração de amor e saudade… Pai, independentemente de você estar ao meu lado, em corpo, sinto sua presença todos os dias, no espirito e na alma. O que mais me conforta é a minha fé, a plena certeza de que um dia nos reencontraremos no reino dos céus… Te amo por toda a eternidade."

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Machado muito amado! Saudades eternas!", escreveu outro. "Seu pai era tudo mesmo!", falou outro. "Que lindos!", disse ainda um tereceiro.

Confira a linda homenagem que Marcio Garcia fez para o pai falecido: