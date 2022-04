Luísa Sonza reclama que está 'na seca' e dispara: ''Ninguém chega em mim''

Cantora Luísa Sonza desabafou na web sobre ser a 'piranha' que as pessoas pensam e revelou que não fica com ninguém há meses

CARAS Digital Publicado em 19/04/2022, às 10h06 - Atualizado às 11h11

A cantora Luísa Sonza (23) usou suas redes sociais para desabafar sobre a falta de crushs!

Em seu perfil no Twitter, na segunda-feira, 18, a artista contou que gostaria de ser "a piranha" que as pessoas pensam que ela é, e revelou que está 'na seca'.

Esbanjando seu bom humor, ela pediu ajuda até para os sites de fofoca para divulgarem sua situação amorosa. A loira ainda revelou que está de olho em alguém, mas não tem coragem de chegar na pessoa.

"Meu sonho ser a piranha que vocês acham que sou, porque se vocês soubessem A SECA que eu vivo vocês iam cair duro, vocês não tão preparados pra essa conversa ainda", começou escrevendo.

"Instas de fofocas, por favor, divulguem a seca da loirinha pra ver se causa algum efeito nesse macho que tô querendo pegar, ver se ele toma alguma atitude e, não, não gosto de tomar atitude, gosto que as pessoas venham até mim", disse a famosa.

Brincando com o assunto, Luísa alertou: "Eu amo que meu orgulho vai a ponto de preferir pedir pra Insta de fofoca divulgar do que mandar um 'oi' no WhatsApp HAHAHA. Pensando agora em todos os que vão aparecer mandando mensagem achando que são eles e não são, ai, meu Deus, se eu der vácuo, você já sabe, amigo, não é você, mas te adoro como pessoa".

"Eu sou uma farsa, sou piranha de internet, o famoso fogo de palha, é um oi meio fofo que a pessoa dá já imagino três filhos um golden retriever e uma casa no Alphaville. Sou uma vergonha para todos vocês, DESCULPA", brincou ainda.

Ao responder uma internauta, Luísa revelou que não está ficando com ninguém. "Ninguém chega em mim, todo mundo tem medo, não fico com ninguém há meses".

Luísa Sonza mostra rebolado ao lado de Gloria Groove

Recentemente, Luísa Sonza exibiu um momento divertido com Gloria Groove (27) nos bastidores do TVZ, da Multishow. As duas surgiram mostrando todo o rebolado ao dançarem a famosa coreografia de SentaDONA, o mais novo sucesso a loira. "Minha dupla favorita!", "Perfeitas!", "Eu vivi pra ver esse momento", se derreteram os fãs.

Confira os tweets de Luísa Sonza:

Ces tb são do tipo q só gostam de ficar c as pessoas encontrando elas naturalmente num rolê, meio q por acaso só que nunca encontram ngm e ficam numa eterna seca imensurável ou sou só eu? — LUÍSA SONZA (@luisasonza) April 18, 2022

Crush’s por favor me encontrem naturalmente em algum show meu ou me chamem no WhatsApp Instagram — LUÍSA SONZA (@luisasonza) April 18, 2022

Amor é sério ngm chega em mim td mundo tem medo n fico c ngm a meses https://t.co/0gYNpm6uFR — LUÍSA SONZA (@luisasonza) April 18, 2022

Eu deixo acontecer naturalmente só que aí não acontece nada — LUÍSA SONZA (@luisasonza) April 18, 2022

Meu sonho ser a piranha q vcs acham q sou pq se vcs soubessem A SECA que eu vivo ces iam cair duro, ces n tão preparados pra essa conversa ainda — LUÍSA SONZA (@luisasonza) April 18, 2022

Instas de fofocas por favor divulguem a seca da loirinha pra ver se causa algum efeito nesse macho q tô querendo pegar ver se ele toma alguma atitude e não não gosto de tomar atitude gosto q as pessoas venham até mim — LUÍSA SONZA (@luisasonza) April 18, 2022

Eu amo q meu orgulho vai a ponto de preferir pedir pra insta de fofoca divulgar do que mandar um “oi” no WhatsApp HAHAHA — LUÍSA SONZA (@luisasonza) April 18, 2022

Pensando agr em todos os q vão aparecer mandando mensagem achando q são eles e n são ai mds se eu der vácuo ce já sabe migo n é vc mas te adoro como pessoa — LUÍSA SONZA (@luisasonza) April 18, 2022