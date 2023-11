Luisa Sonza surpreende ao falar da relação com Deus: "Deixei de acreditar"

Luisa Sonza faz revelação sobre Deus e surpreende fãs; artista disse que também não acredita em forças malignas

O trecho de uma entrevista da cantora Luisa Sonza viralizou nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (1). É que ela fez uma revelação inesperada sobre sua fé e pegou os seguidores de surpresa.

Durante o programa apresentado pelo humorista Diogo Defante, ela foi questionada se tem medo de fantasmas e espíritos. A artista então deu uma resposta muito sincera. "Cara, eu tenho bastante, mas agora como meio que eu parei de acreditar em Deus, deu uma passada no medo", declarou ela.

Sonza disse que neste período também passou a não acreditar em forças malignas. "Porque se você deixa de acreditar em Deus, você também deixa de acreditar no demônio. Deu uma passada no medo", defendeu ela.

Há dois meses, Luisa Sonza sofreu críticas de evangélicos por seu clipe de Campo de Morango. A gravação foi acusada por fanáticos e acabou gerando grande repercussão nas redes sociais. Na época, ela não se pronunciou diretamente sobre o caso.

Com teor sexual, a canção e o vídeo dividiram opiniões do público e foi alvo de críticas. Como resultado, ela acabou perdendo mais de 100 mil seguidores em seu perfil no Instagram. "Todo mundo duvidou de mim, queriam chegar com uns conceitão surreal, ‘penhasco 2’… eu falei ahn, ahn [não]. Vamo botar o dedo na ferida e lançar ‘Campo de Morango'... E ainda cortei a metade da música! Sabia que a música era maior? Eu cortei metade", disse, aos risos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

FLAGRA AOS BEIJOS

A cantora Luisa Sonza virou assunto nas redes sociais por causa de um vídeo que está circulando na internet. Nas imagens, ela apareceu dando um beijo na bailarina Mariana Maciel durante um show em Lavras, Minas Gerais, no último final de semana. Nas imagens, a duas se beijam na frente da plateia. Por enquanto, elas não se pronunciaram sobre qual é o status de relacionamento.