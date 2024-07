Liziane Gutierrez rebate críticas após deixar reality namorando: 'Apontam como fake'

Procurada pela CARAS Brasil, a influenciadora Liziane Gutierrez falou sobre o romance com Brenno Pavarini após o reality A Grande Conquista 2, da Record

Liziane Gutierrez decidiu dar uma oportunidade ao amor e assumiu que está vivendo um romance com Brenno Pavarini, que conheceu durante o confinamento do reality show A Grande Conquista 2, da Record. Procurada pela CARAS Brasil, a influencer soltou o verbo sobre as possíveis críticas que o casal deve sofrer por conta do relacionamento.

"Eu e Brenno estamos nos conhecendo melhor desde que ele saiu do reality show. Não quero rotular nada de imediato, mas estou gostando dele sim”, disse Lizi, que recentemente confirmou que por pouco os dois não trocaram alguns beijos dentro do programa.

A famosa seguiu comentando sobre o affair com o galã da série Reis e disse que não se importa caso as pessoas passem a especular se o romance é real, assim como acontece com diversos casais que surgem em realities. Para ela, o que importa é o sentimento que os dois estão compartilhando.

"Sei que sempre criticam e apontam como fake quem forma casal dentro ou após reality show, nem ligo. Ninguém inicia nada sabendo o prazo de validade. Se der certo deu, o importante é que estamos nos curtindo e com muito respeito e sendo verdadeiros um com o outro”, declara.

Vale destacar que pouco antes de entrar em A Grande Conquista 2, Liziane chegou a ser flagrada com o ex-BBB Nizam durante o Carnaval. Na época, ela não confirmou nada e disse que os dois estavam apenas entre amigos. "A gente estava junto lá com outros amigos. Ele é um fofo. Nos conhecemos através de amigos em comum, que nos apresentaram. Eu não sei de nada, depois vão falar que eu sou emocionada (risos)”, provocou.

Em entrevista a Contigo!, Nizam negou que estaria tendo um romance com a influenciadora. "Eu não vi esses cliques com a ex-peoa. Eu conheci ela lá, inclusive! Não a conhecia antes e tinha alguns amigos em comum. Inclusive, uma das pessoas que está me ajudando na questão de relações públicas, que é o Júnior (Cabral). Aí somos amigos em comum e ele acabou chegando com ela, conheci lá. Não estamos nos conhecendo melhor, nada aconteceu e nada vai acontecer. Sim, continuo solteiro!", afirmou.