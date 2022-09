James Pereira: de atendente de lanchonete à milionário

Com uma infância complicada, Pereira sofria bullying, o que prejudicou a vida social e psicológica na época. Os pais não tinham muita renda, então ele só comprou seu primeiro telefone e computador após trabalhar por bastante tempo na rede de fastfoods.

James afirma que o trabalho dificultou ficar com os amigos. “Nunca tinha tempo para sair à noite e estar com amigos porque estava sempre na escola ou trabalhando no McDonald’s. Trabalhava ao final da escola e o pouco tempo que tinha era para fazer o que realmente gostava, estudar o mercado financeiro”, explica.