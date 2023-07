Isabella Scherer se diverte com resultado de penteado: ‘Mirei na Barbie’

Atriz e chef Isabella Scherer irá para a pré-estreia do filme mais esperado do ano, mas o resultado de seu penteado não agrada

Nesta terça-feira, 18, aconteceu a pré-estreia do live action de Barbie, dirigido por Greta Gerwig e estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling. E quem irá comparecer ao evento de um dos filmes mais aguardados do ano é a atriz e chef de cozinha Isabella Scherer, que tentou fazer um penteado inspirado na famosa boneca, mas, como mostrou em suas redes sociais, se divertiu com o resultado.

“Mirei na Barbie, acertei o Xurrasco. Eu sei que estou feia agora, mas daqui a pouco eu vou ficar bonitinha porque vou me maquiar”, brincou a influenciadora digital, através de seu perfil oficial no Instagram. A loira fez referência ao usuário do TikTok Xurrasco 021, que ficou famoso nas redes sociais por suas dancinhas.

Isabella Scherer - Créditos: Reprodução / Instagram

Em Barbie, o público vai acompanhar o dia a dia da boneca mais famosa do mundo, na cidade de Barbieland, um mundo mágico das Barbies, no qual todas as versões da personagem se encontram em harmonia e suas únicas preocupações são encontrar as melhores roupas para passear com as amigas e aproveitar festas. Mas, uma das bonecas percebe que sua vida talvez não seja tão perfeita, se perguntando sobre o sentido de sua existência e alarmando suas companheiras.

Assim, sua vida muda e ela é expulsa do mundo mágico. Forçada a viver no mundo real, Barbie precisa batalhar contra as dificuldades de não ser mais apenas uma boneca, acompanhada por Ken, que parece cada vez mais apaixonado pelo novo mundo onde vive. O filme estreia de forma oficial no dia 20 de julho.

Isabella Scherer rebate comentários sobre magreza e fala sobre mudanças no corpo

Recentemente, Isabella Schererusou suas redes sociais para falar sobre sua saúde e o diagnóstico de hipertireoidismo, falando sobre a dieta restritiva devido ao problema. “Para todo mundo que está falando: 'está magra demais', estou fazendo esse bando de exames, porque estava me sentindo mal e descobri hipertireoidismo. Esses exames são para ver como vai ser o tratamento ou se foi um pico muito alto e agora vai estabilizar”, começou a influenciadora digital, através de seu perfil oficial no Instagram.

“Mas não é essa a questão, porque eu sempre fui magra assim. Só não tenho a perna tão fina quando estou muito bodybuilder, pegando muito peso e lutando contra o meu biotipo, o que já decidi que não vou fazer mais. Ralo, ralo, ralo, e não adianta”, explicou Isabella.

Além disso, a loira pediu para que seu público para de fazer comentários sobre o corpo dos outros. “Não se faz comentários sobre o corpo dos outros. Aprenda isso. Igual no caso, pode ter uma questão de saúde por trás, pode ser que a pessoa simplesmente goste do corpo dela como é, pode ser que ela seja insegura e não consiga mudar. Por que você vai opinar no corpo dos outros? O que você ganha com isso?”, comentou.