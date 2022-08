Henrique Rodrigues curte dia especial ao lado da filha e reflete: ''Minha maior alegria''

Declarando seu amor por Nicoly, de 2 anos, Henrique Rodrigues aproveita a ocasião para deixar um recado sobre amar os seus filhos

Redação Publicado em 12/08/2022, às 08h00

Em comemoração ao mês dos pais, o influencer Henrique Rodrigues, de 29 anos, decidiu compartilhar momentos de muita alegria com sua filha Nicoly, de apenas 2 anos, em Riviera, um complexo de luxo no interior de São Paulo.

Em seu Instagram, a pequena herdeira, do influenciador que soma mais de 2 milhões de seguidores, roubou a cena ao aparecer se divertindo com o pai em um piquenique. “Eu sou muito paizão, amo ficar com minha filha mesmo depois do divórcio e esse contato com ela é minha maior alegria”, relata ele.

Segundo Henrique Rodrigues, Riviera é sua segunda casa, “aqui é um lugar de paz. Você se conecta com a natureza e consegue dar atenção ao que realmente importa. Parece um resort na porta de casa”, explica.

Já sobre as exposições na rede, o influenciador voltou a reafirmar que o que ele diz e expõe nas redes socias “é o que eu vivo e acredito. Falo para todos que eu conheço, se você quer algo, precisa correr atrás”.