Gustavo Rocha desabafa após ex-namorado ser encontrado morto: "Sempre vou te amar"

Gustavo Rocha desabafa após ex-namorado ser vítima de crime brutal; veja

Morreu aos 21 anos o influenciador sueco Jonathan Jensen, que ficou famoso no Brasil ao namorar o influenciador Gustavo Rocha. A tragédia aconteceu em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, na última quarta-feira.

De acordo com informações do 'g1', o rapaz foi assassinado e encontrado morto dentro de uma casa. O principal suspeito de cometer o crime é um sócio do rapaz, que foi preso ao tentar fugir em um carro de luxo que seria da vítima.

Até o momento, não se sabe o que motivou o crime. A Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, recolheu provas e deve ouvir os envolvidos no caso nas próximas horas. Nas redes sociais, Gustavo Rocha se pronunciou sobre a tragédia.

Ele publicou uma foto ao lado do ex-namorado e deixou uma mensagem se despedindo do rapaz. “Sempre vou te amar. Obrigado pelos momentos. Descanse em paz”, escreveu ele.

Gustavo Rocha é influenciador e irmão do também famoso Túlio Rocha. Ele assumiu sua homossexualidade em novembro de 2021, quando inclusive publicou a primeira foto com o namorado. "Que sejamos livres para amar quem quisermos. Não percam quem vocês são e não tenham medo de serem felizes. Não há nada de errado em ser quem você é. Amor é amor", escreveu.

Veja

