Glória Maria falou da morte antes de sua partida: "ninguém vai morrer por mim"

Apresentadora Glória Maria falou, em entrevista, sobre amor-próprio para viver a vida bem

A apresentadora Glória Maria, conhecida por suas falas fortes, comentou sobre sua visão da morte. Ela faleceu na manhã desta quinta-feira, 2.

Em uma entrevista, ela contou como levava a vida e seus princípios. "Quem tem que tá bem comigo sou eu, gente. Porque a vida é minha. Ninguém paga as minhas contas. Ninguém cuida dos meus problemas. Quando eu deito na cama ninguém sabe o que eu tô vivendo, o que eu tô sentindo. Então se eu quero usar uma roupa curta, eu uso, quero usar comprida, eu uso. Falam 'ah, mas você é muito bem resolvida'. Não. Eu sou uma pessoa que quero estar comigo", começou.

Ela, então, explicou porque queria sua própria companhia:"Sabe por quê? Eu vou morrer. Ninguém vai morrer por mim. Quem vai me julgar hoje, não vai deitar no caixão no meu lugar. O que você quer que eu faça? Que eu vá viver segundo a opinião das pessoas? Não tem como! Eu vou viver do meu jeito. Vou levando. Se agradar elas, problema é delas"

"A vida é minha, como que eu posso querer viver a sua vida? Então pelo menos isso é uma coisa que a vida vem me ensinando, a minha vida é única e intransferível, a sua também", concluiu.

Veja vídeo de Glória Maria: