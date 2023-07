Geraldo Luís revela trauma do passado após morar em prostibulo: "Tráfico"

Em participação no PODCONTIGO!, Geraldo Luís disse que conviveu com histórias tristes envolvendo mulheres que se prostituíam

O apresentador Geraldo Luís (53) revelou que carrega marcas traumáticas por ter morado em um prostíbulo. A declaração do famoso foi dada durante participação no PODCONTIGO!, onde ele contou outros detalhes pessoais. "Tráfico", disparou.

Segundo Geraldo, apesar de ter vivido boa parte da vida em uma casa de prostituição, local onde sua mãe trabalhava como lavadeira, ele só perdeu a virgindade aos 22 anos. O comunicador garante que nunca se interessou em se relacionar com as mulheres do local.

"Lá tinha prostituta, jovens, lá tinha tudo? Tinha! Mas tinha tudo o que eu não queria, eu não queria ficar lá, não queria morar, conviver com aquela violência toda, com o tráfico de drogas , com aquele cenário horrível que às vezes até sonho a noite ainda. Nunca transei lá", declarou.

O pai de João Pedro Sacramento (23) ainda relembrou que o tráfico de mulheres e adolescentes era algo comum na época e que por diversas vezes viu garotas virgens chegarem no local, vendidas por suas famílias. "As cafetinas traziam as meninas de ônibus", contou.

" As meninas vinham do Paraná, do Mato Grosso, de Minas, e algumas chegavam virgens. Vi história reais, de venda, de tráfico humano . A exploração sexual sempre teve, mas naquela época não denunciavam, as mulheres não tinham voz, não se tinha nada. Hoje, graças a Deus, tem a arma da informação, da denúncia, do respeito. Era cada coisa que se via lá", disse.

O eterno comandante do Balanço Geral aproveitou para falar o quanto é grato por ter conseguido, através de seu trabalho na comunicação, tirar sua mãe daquele ambiente. Para ele, tudo o que ele conquistou foi graças a sua voz.

"Sou fã da minha voz, porque foi minha voz que me tirou da miséria, que me tirou, através do rádio, de um puteiro que eu morava com minha mãe. Minha mãe lavava roupa para travestis e prostitutas. Então, a minha voz sempre foi minha salvação e ela estava sendo silenciada".

Leia também: Geraldo Luís revela mágoa de colegas da Record após saída: "Covardes"

Geraldo Luís encerrou seu contrato com a Record TV em maio deste ano após passar alguns anos se sentindo desvalorizado dentro da emissora. Segundo o jornalista, ele chegou a apresentar projetos populares para a diretoria, mas todos foram rejeitados.