Filha de Dudu Nobre desabafa após ser vítima de estupro coletivo: "Situação horrível"

Dudu Nobre se pronuncia

O cantor Dudu Nobre compartilhou um comunicado em suas redes sociais para pedir privacidade durante a investigação do caso. Ele informou que o assunto corre em sigilo na Polícia Civil e pediu para que as pessoas respeitem a dor de sua família neste momento.

"Durante minha carreira musical, já passei por inúmeras situações em que minha postura como pai foi exposta e discutida sem o meu consentimento. Eu sempre relevei e procurei manter o foco da minha vida pública em minha carreira como músico, cantor e compositor. Eu, até o dia de hoje, me mantive calado diante de todas as mentiras e calúnias que li sobre mim. Mas ontem, enquanto minha filha estava depondo, fui surpreendido com a notícia de que haviam pessoas concedendo entrevistas ao vivo e falando sobre assuntos que deveriam correr em sigilo", disse ele.