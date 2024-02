Esposa de Cid Moreira se pronuncia após acusação do filho dele

Esposa de Cid Moreira, Fátima Sampaio Moreira grava vídeo com desabafo após ele ser acusado por seu filho adotivo: 'Isso me entristece muito'

Esposa do apresentador Cid Moreira, a jornalista Fátima Sampaio Moreira gravou um vídeo de desabafo nas redes sociais após o seu marido receber uma acusação feita pelo filho adotivo, Roger Moreira. O rapaz acusou o pai adotivo de abuso sexual em um processo na justiça, mas o caso foi arquivado. O comunicador nega as acusações e diz que o filho quer dinheiro e fama.

Com isso, Fátima fez uma declaração nas redes sociais e informou que não vai deixar que algo seja feito contra o marido. "Eu estou muito triste. Eu não sei se vocês viram a notícia, a última cartada do sujeito que foi adotado pelo Cid. Ele falou uma coisa tremendamente horrível, vingativa, mentirosa, e sabe que isso não vai dar questão judicial nenhuma, que é até um absurdo. Mas ele só queria ir na imprensa porque não está satisfeito com o que ele fez com a gente, a perseguição desses 23 anos. Ele quer destruir totalmente a imagem do Cid. Claro que isso me entristece muito", disse ela.

E completou: "O Cid é o amor da minha vida. Porém, aí vocês acreditarem ou não, podem criticar, podem falar a besteira que for, mas o Cid é o amor da minha vida. E, aqui no nosso núcleo, ninguém chega, ninguém entra, nós fortalecemos um ao outro, namoramos, brincamos, passeamos, trabalhamos, essa é a nossa vida. Só que tem gente que… Não dá né. Vocês sabem que não dá para manter todo mundo na nossa vida. Tem muita gente doente, tem muita gente com transtorno psicológico que só faz estragar nossa vida. E quando a gente toma essa decisão, a gente cria inimigos horríveis, que vão nos perseguir do jeito que puderem. Eles tiraram tudo o que podiam do Cid na época que estava junto com ele. E não se conformam dele estar feliz, realizado, estar fazendo outras coisas, com outra pessoa, está muito bem e tudo bem".

Ela ainda contou que cuida do marido, que lida com questões do envelhecimento, com muito carinho. "Só que as pessoas insistem que a gente tem que ficar na vida delas, insistem que a gente tem que depender delas, insistem em nos controlar. E quando você tem força, personalidade, tem a presença de Deus na vida, decide que você vai ser a estrela do seu filme, você vai viver o seu casamento com o seu marido, algumas pessoas não gostam disso. Elas são infelizes por natureza, não vivem o sonho e a vida delas porque são doentes e tem que destruir o outro. E eu não vou deixar isso acontecer. Eu não vou perder o Cid. [...] Isso tudo faz parte do afeto, da vida de todos nós, e está tudo bem. Eu sou muito grata. A gente já viajou muito, já se divertiu muito, agora é hora de cuidar. E nós não vamos deixar que esse lixo estrague a nossa vida de jeito nenhum. Deus que nos proteja e guarde. Prestem atenção em quem anda na vida de vocês, quem participa da vida de vocês, porque podem ser pessoas que minam ou querem minar a sua alegria de viver. Tomem cuidado meus amores", finalizou.

Nota oficial da equipe de Cid Moreira

Após a acusação do filho adotivo de Cid Moreira vir à tona, a equipe dele compartilhou uma nota oficial sobre o caso. Confira:

"Aos 97 anos de idade, Cid Moreira se depara novamente com uma declaração caluniosa proferida por Roger Moreira, que já o processou em outras cinco ocasiões sem êxito. Esta não é a primeira vez que Roger acusa Cid de maneira absurda e difamatória. Em 2022, Roger foi ao ar em cadeia nacional e acusou a esposa de Cid de mantê-lo em cárcere privado e de lhe servir comida estragada. Naquela ocasião, ele pleiteava a guarda do pai adotivo com a alegação de querer cuidar de Cid Moreira. Meses mais tarde, outra declaração surgiu: Cid estava senil e não podia mais responder por seus atos. Todas essas afirmações eram mentirosas e visavam claramente interesses financeiros".

"O maior questionamento que se faz hoje é: como alguém que queria a guarda do pai para cuidar e “dar amor” agora pede a prisão do mesmo? Todas as calúnias proferidas por Roger foram levadas à Justiça e julgadas. Em todos os casos, foram consideradas mentirosas e difamatórias, garantindo a vitória de Cid Moreira. Agora, enfrentando mais uma tentativa de abalar sua inquestionável reputação como jornalista, os advogados de Cid estão preparando mais um processo. Confiantes na justiça, térrea e divina, acreditam que, mais uma vez, essa calúnia será desmascarada", finalizaram.