Decisão tomada: Bárbara Evans "impede" Monique Evans de conhecer os netos

Bárbara Evans "impede" Monique Evans de visitá-la no período de adaptação; as duas moram longe e afastamento já foi questionado pelos fãs

Recém-mamãe, a modelo Bárbara Evans pegou os fãs de surpresa ao fazer uma revelação inesperada após a chegada dos gêmeos Álvaro e Antônio, que vieram ao mundo na última semana.

É que muitos fãs quiseram saber quando sua mamãe, o grande ícone Monique Evans, vai conhecer os netinhos. Surpreendendo os seguidores, ela disse que pediu que ela esperasse para visitá-los.

"Ela vem dia 11. Eu pedi para ela esperar um pouco para vim. Prefiro que ela venha quando estivermos 'adaptados'. Assim ela vem, e já está tudo em ordem só para aproveitar os netos e a neta", afirmou ela.

Essa não é a primeira vez em que a relação entre Bárbara Evans e Monique Evans intriga os fãs. Quando a primogênita da modelo, a pequena Ayla, nasceu, fãs também questionaram as poucas aparições entre neta e vovó.

Na época, ela também ficou um tempão sem conhecer a neta, o que dificultou a criação de vínculos. "Ela [a filha] vê a minha família que mora no RJ muito pouco para lembrar. Infelizmente. Junho vamos visitá-los", declarou ela na época.

O principal fator para a pouca convivência é a distância: Monique Evans mora no Rio de Janeiro enquanto Bárbara Evans vive com o marido no interior de São Paulo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Monique Evans (@moniquevansreal)

Bárbara Evans mostra seu corpo apenas 6 dias após o parto

Em suas redes sociais, a modelo Bárbara Evans surpreendeu ao mostrar como está seu corpo durante o pós-parto. A influenciadora digital deu à luz aos gêmeos Álvaro e Antônio no último dia 27 e decidiu compartilhar como estava a sua recuperação 6 dias após o parto.

Ela surgiu apenas de lingerie na frente da câmera para mostrar como está sendo a recuperação do seu corpo. No vídeo, Bárbara mostrou os vários ângulos do seu corpo para exibir como é a recuperação após a gestação. Inclusive, ela deixou evidente que sua barriga está desinchando para voltar ao tamanho normal de antes da gravidez. “Alimentando a curiosidade alheia. 6º dia pós-parto”, disse ela na imagem.