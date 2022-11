De biquíni mínimo, a ex-BBB Patrícia Leitte exibe corpão após emagrecer

Patrícia Leitte arrancou suspiros ao mostrar o seu corpo magérrimo em um antes e depois de seu emagrecimento

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 13h39

Na manhã desta quinta-feira, 10, a ex-BBB, Patrícia Leitte(36) deixou os fãs impressionados ao mostrar uma comparação de seu corpo após emagrecer.

A ex-sister foi questionada por um de seus seguidores sobre a dieta que aderiu e, como resposta, a loira compartilhou em suas redes socias o resultado que obteve depois de iniciar um período de jejum intermitente.

Nas imagens publicadas nos stories do Instagram, Patrícia aparece com um biquíni mínimo, exibindo as silhuetas de seu corpo ao mostrar o antes e depois do emagrecimento e ressaltou."Eu iniciei aos poucos. Antes, achava que não era possível ficar um dia todo sem comer. Mas o jejum é assim, quanto mais você resiste à comida, mais você vai perdendo o apetite. É algo surpreendente mesmo", iníciou.

"Eu iniciei o de 12 horas, comia 18 horas e só me alimentava 6 horas da manhã. Esse é o básico do básico. Depois 18 horas, só comia às 12 horas do outro dia. Com suplementação correta, você consegue ir até 24 horas sem sofrer. O resultado é fantástico", completou.

VEJA O ANTES E DEPOIS DO EMAGRECIMENTO DE PATRÍCIA LEITTE: