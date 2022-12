Comediante Fábio Rabin conta como foi preso no Catar: "aí abracei o policial pra dançar"

Em seu show em São Paulo, Fábio Rabin contou a situação com muito humor e fez a plateia rir de seus apuros

O comediante Fábio Rabin (41) fez seu primeiro show em São Paulo após passar por apuros no Catar. Ele foi preso após tentar entrar embriagado em um jogo da Copa do Mundo.

"P*ta mico, velho, p*ta maior mico da minha vida até agora - espero que seja só esse", começou a contar.

"Eu fui chamado para ir pra Copa, né? Tive que negociar com a minha esposa, porque é um mês de evento corporativo e a gente tá comprando casa. E aí, mano, falei: 'vou pra Copa!'. Ela falou 'que? Sozinho você não vai pra Copa' Eu falei 'eu vou'; ela falou 'você não vai pra Copa!', Eu me senti muito o Gabigol, tá ligado?", brincou falando sobre o jogador que não foi convocado para a seleção.

"Eu falei: 'amor, relaxa! A Copa é no Catar, país que você nem pode beber direito'.. Como vocês puderam ver, arrumei um jeito!", afirmou, fazendo o público rir.

Ele, então, começou a contar sobre o momento da prisão."Bom, tinha duas torcidas organizadas do Brasil, certo? E eu fazia parte de uma delas - a minha torcida organizava umas festinhas, esquentinhas, sabe? E eu me comportei. No começo, o máximo que eu tinha feito era ter jogado o sheik ali pra cima, mas tava bem. No último dia, tava me dando uma alegria, eu pensei: 'cara, vou voltar pra casa, ver as meninas... Vou curtir, no último dia, vou dar uma extrapoladinha", relembrou.

"Era open bar. O jogo era às 19h, cheguei lá às 13h para ajudar a organizar, aí me deram uma cerveja e eu comecei a tomar, né? Calor do deserto. Tomei a cervejinha, fui pro uísque. Tomei um pouquinho e fiquei bastante alegre, na frente da polícia. E aí, meu drama começou. Quando você vai entrar no estádio, você tem que mostrar o celular com o aplicativo da FIFA e um visto, né? Só que é muito difícil fazer isso quando você não tá legal. Dai eu já me enrolei", afirmou.

"Aí eu abracei ele pra dançar, e ele foi me levando pra uma salinha. Me botou numa tenda... Entrei na p*rra da tenda, sentei na tenda e tal, não tava entendendo, tava alegre. Sentei na tenda e dormi um minutinho. Quando eu abri o olho, eu tô numa tenda com 15 policiais árabes. Nessa hora, eu falei: 'opa, eu vou para o jogo'. O cara já meteu a mão no meu peito e falou para eu sentar", relatou.

Depois, chegou um policial de alta patente e Rabin começou a sentir pânico da situação. Após ficar um bom tempo preso, ele começou a pensar como conseguiria se libertar do local. "O sargento pegou meu celular e botou na minha cara pra desbloquear. (..) Ele começou a ver minhas contas, meus vídeos, e daí ele jogou em cima da mesa e estava perto de mim, eu vi que estava no Instagram. Aí eu tive uma brilhante ideia! Falei: vou me salvar com meu público!", descreveu.

Ele contou que ao abrir a live, a esposa viu e entrou em contato com um amigo dele. Chegaram cinco homens da torcida e o chefe da polícia viu que entraram 500 pessoas na live. Com a exposição, liberaram o comediante, que não quis ir sem o homem que estava detido com ele na sala, mesmo sem conhecê-lo.

Uma hora e meia depois, chegou um jornalista do Uol na tenda e os dois foram liberados.

Confira o vídeo de Fábio Rabin: