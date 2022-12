Fabio Rabin compartilha momento traumático após ter sido preso no Catar

Humorista Fabio Rabin aparece aos prantos em lives em suas redes sociais contando que ficou com medo de perder sua vida

Nesta segunda-feira, 5, o humorista Fabio Rabin (41) apareceu em suas redes sociais com um relato traumático! Ao abrir algumas lives em seu perfil oficial no Instagram, ele aparece primeiramente em uma sala com alguns policiais, depois tem seu celular tomado quando percebem que estão sendo gravados.

Já em outra live, ele aparece chorando muito, falando sobre o que aconteceu para seus seguidores. “Estou feliz que não estou morto. Me trancaram numa sala com esses caras, liguei uma live lá e acho que se não tivesse ligado, eu estava morto. Tem um cara que está lá e eu quase morri, porque tentei ajudar o cara também. Me liberaram e eu falei que ele estava comigo, quase perdi minha vida para tentar ajudar o cara. Desculpa o desespero”, comentou.

Ele ainda aparece junto de um amigo, perguntando se deram algum motivo para sua prisão. “Nenhum. Os caras falaram 'e aí, tá sóbrio?'. Foda-se, a gente está aqui no meio do role... Me colocaram dentro de uma sala e falaram 'vai, sorri'. Eu sou judeu, sabe? Eu fiquei sorrindo. Fiquei com muito medo de perder a vida. Se eu não tivesse ligado a live, se não fosse vocês ao vivo vendo essa transmissão…”, disse.

Fabio Rabin revelou ao UOL que bebeu com alguns amigos, mas disse que não foi “nada que justificasse ser preso por isso”, contando até que outras pessoas estavam bêbadas no local, mas apenas ele acabou sendo detido. Alguns amigos do humorista contaram que ele estava embriagado a ponto de mal conseguir andar.

Até a namorada de Fabio, Camila Pinheiro, utilizou suas redes sociais para falar sobre o ocorrido. “Fiquei sabendo do mesmo jeito que vocês que aconteceu alguma coisa no Catar, que prenderam o Fabio, que ele fez live chorando e pedindo ajuda, mas agora parece que está tudo bem, que foi solto e tal. Não adianta ficarem me ligando, mandando mensagem, querendo saber das coisas porque eu não sei. Estou sabendo o mesmo tanto que vocês”, contou.

“Ele não me responde, não está atendendo as chamadas então não de verdade o que está acontecendo a gente está sabendo juntos porque ele está fazendo live ao invés de me contar o que está acontecendo, então vamos saber juntos o que está rolando mas se eu souber de mais informações venho contar para vocês”, completou.

“Pessoal, Fábio mandou mensagem! Ele está bem, já encontrou com os amigos! Mas graças a Deus está bem! Quando ele estiver mais tranquilo, vai conversar com todo mundo para explicar com calma o que aconteceu”, disse ela, mais tarde.

Fabio Rabin está no Catar para acompanhar Seleção Brasileira pela Copa do Mundo 2022. Nesta segunda-feira, o Brasil enfrentou a Coréia do Sul e ganhou de 4 a 1, com gols de Vini Jr., Neymar Jr., Richarlison e Lucas Paquetá. Agora, a seleção enfrenta a Croácia na sexta-feira, 9, pelas quartas de final.