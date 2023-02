Biquínis, esmaltes e carrões: Veja coleções inusitadas de famosos

Famosos como Lucas Jagger, Marcos Mion e Luciana Gimenez têm coleções inusitadas de itens

Famosos como Lucas Jagger, Marcos Mion e Luciana Gimenez são alguns dos nomes que colecionam itens inusitados. Biquínis, carros de luxo e até mesmo esmaltes são apenas alguns dos objetos colecionados pelas celebridades admiradas pelos seguidores.

Segundo um artigo publicado na biblioteca virtual da Associação Brasileira de Filatelia Temática (Abrafite), o hábito de colecionar tem justificativas históricas, culturais e até mesmo psicológicas, como o sentimento de pertencimento, competição e desejos.

Além disso, o artigo ainda explica que o ato de colecionar pode ajudar indivíduos a tomar decisões com mais facilidade, a ser mais organizado e exercitar a paciência e memória. Confira a seguir as coleções de famosos brasileiros.

BIQUÍNIS DE LUCIANA GIMENEZ

A apresentadora Luciana Gimenez, que recentemente sofreu um acidente enquanto estava esquiando, já mostrou em seu perfil oficial do Instagram sua coleção de biquínis. Ela possui os mais diversos modelos, sejam lisos ou estampados, e se definiu como uma pessoa "exagerada" na publicação.

Depois, a artista ainda fez outra publicação e apareceu tentando desenrolar algumas das peças. Em tom de brincadeira, ela ainda fez um trocadilho sobre a situação exibida em seu Stories. "Clima tenso por aqui. Um mar de biquínis", escreveu.

ESMALTES DE LUCAS JAGGER

Filho da apresentadora com o cantor britânico Mick Jagger, Lucas Jagger já revelou que mantém uma coleção de esmaltes desde o ano de 2019, quando criou o hábito de pintar as unhas. Nas redes, ele conta que na época a tendência surgiu entre os garotos nos Estados Unidos, país em que mora desde 2018.

CARRÕES DE CAIO CASTRO

Um dos maiores galãs da Globo, Caio Castro coleciona itens maiores do que biquínis ou esmaltes. O ator não esconde sua paixão por carros luxuosos, possuindo automóveis raros, motos e clássicos em sua garagem.

Seus xodós são uma Ferrari F458 Spider F1, adquirida em 2019 e avaliada em R$ 2,3 milhões; um Fusca de 1966, totalmente reformado, e um Opala 1979, que Caio ganhou do pai como presente de Dia das Crianças, no ano de 2016.

GOLS DE WILLIAM BONNER

O âncora do Jornal Nacional, William Bonner, coleciona carros assim como Caio Castro. Porém, ao contrário do artista, ele escolheu modelos mais antigos. O apresentador conta com uma coleção de automóveis que não custam milhões, muito menos são luxuosos. Em seu perfil do Instagram, ele já mostrou fotos com um Gol GT 1986, na cor vermelha, como um de seus preferidos. Além de um Escort.

TÊNIS DE MARCOS MION

O apresentador do Caldeirão do Mion, Marcos Mion, também coleciona itens ligados à moda, assim como Luciana Gimenez e Lucas Jagger. O artista tem uma verdadeira paixão por tênis, possuindo os modelos mais exclusivos e queridos pelo mundo em sua coleção.

O ator tem até um perfil no Instagram chamado Sneakers do Mion, em que compartilha registros com os amantes de tênis. Ele já chegou a contar que um de seus modelos mais raros e caros foi lançado pelo rapper americano Kanye West, em uma parceria com a grife Louis Vuitton. O par de tênis não é comercializado no Brasil e chega a custar US$ 9 mil.

BONECOS DE RODRIGO LOMBARDI

Outro galã da Globo, Rodrigo Lombardi tem uma imensa coleção de bonecos e figuras de ação. Chaves, Seu Madruga, Ayrton Senna, Homem de Ferro, Hulk, Homem-Aranha, Batman e os heróis da franquia Star Wars são alguns exemplos dos mais de 100 personagens de ação colecionados pelo artista.

